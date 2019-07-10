Амурчанка отдала два млн рублей за "прилет" московских экстрасенсов

Полицейские города Благовещенска возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) после обращения за помощью одной из жительниц областного центра.

Пенсионерка хотела решить свои проблемы со здоровьем при помощи экстрасенсов. Зазывную рекламу о чудесных целителях она прочитала в интернете. Женщина заполнила специальную заявку и отправила ее по указанному в объявлении электронному адресу.

"Через некоторое время с ней связалась девушка, представившаяся посредником экстрасенсов и пояснила, что для начала "целительства необходимо оплатить различные услуги". Заявитель согласилась на это условие и стала перечислять денежные средства на указанные звонившей счета. В общей сумме амурчанка перевела около одного миллиона 900 тысяч рублей. После этого звонившая девушка сообщила, что к женщине вылетают пять целителей из Москвы", - говорится в официальном сообщении УМВД РФ по Амурской области.

Доверчивая клиентка ждала самолет с целителями несколько месяцев, только потом обратилась в полицию.

Оперативники проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по данному уголовному делу.