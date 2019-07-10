В 30-градусную жару жители Якутии смогли полюбоваться небесным сиянием, колышущимся над безбрежными снегами. Фотографии разноцветных всполохов в морозном июньском небе полярный исследователь Айсен Афанасьев разместил в своем интернет-дневнике, в котором рассказывает землякам о жизни на противоположной стороне планеты - в Антарктиде.

Однажды на Новолазаревской Айсену Афанасьеву довелось пообщаться даже с британским принцем Гарри (на снимке - второй слева), приехавшим в туристический сезон покорять Южный полюс. Фото: Айсен Афанасьев

На российской антарктической станции Новолазаревская 27-летний геофизик из Якутии ведет наблюдения за вариациями магнитного поля Земли. Разыгрывающиеся на небе представления - как раз по его части.

- Я могу с высокой точностью определить, что начинается магнитная буря и в ближайшее время на небе заиграет полярное сияние. Бывает, коллеги просят предупредить их об этом, чтобы успеть увидеть зрелище, - рассказывает Айсен.

Записи в его дневнике появляются регулярно. Якутяне с удовольствием читают о знакомых явлениях: страшных морозах, сбивающих с ног метелях, полярных ночах... Скептики не раз предрекали, что его просветительская деятельность долго не продлится. Мол, жизнь в Антарктиде весьма однообразна, а природа уныла: у самого нерадивого дачника в Якутске растительности на участке больше, чем на всем Южном континенте. О чем писать? Но Айсен Афанасьев всегда находит, чем удивить, и его записки читаются, как приключенческий роман.

Впечатлительные дамы ставили смайлики со слезами в комментариях под рассказом о печальной судьбе пингвинов Адели, которые, руководствуясь вековым инстинктом, стайками приходят к станции за 80 километров от моря, чтобы отложить яйца на берегу давно исчезнувшей реки. Зимовщики обнаруживают птиц изможденными. Много их погибает на обратном пути. А подкормить нельзя: вмешиваться в ход природных событий людям в Антарктиде запрещено.

Некоторые читатели интересуются, не докучают ли зимовщикам белые медведи? Афанасьев терпеливо разъясняет: такое зверье здесь не водится. Зато есть почти ручной поморник Яшка, прилетающий на Новолазаревскую, чтобы выпрашивать, а то и приворовывать еду.

Конечно, главные герои записок полярника - люди. Среди них отсутствуют женские персонажи. "К сожалению, а может, и к счастью, женщин в Антарктиде нет", - отмечает он.

Но зато какие мужчины бывают у Южного полюса! Однажды Афанасьеву довелось пообедать за одним столом и поговорить с британским актером Домиником Уэстом. Правда, якутянин не признал, что перед ним знаменитость.

Главные герои записок Айсена Афанасьева - люди. Но среди них отсутствуют женские персонажи

"Перекинулись парой дежурных фраз, поели. Несу грязную посуду на мойку, а наш повар Серега спрашивает: "Ну как, автограф взял?". Только тут я понял, почему этот человек напомнил мне артиста из фильма "300 спартанцев", - пишет Афанасьев.

Сдав тарелки, он нос к носу столкнулся… с принцем Гарри. Оказывается, прибывшие в туристический сезон британцы готовились к экспедиции на Южный полюс и заглянули на российскую станцию.

"Принц оказался очень приятным человеком, охотно с нами общался. Друг друга понимали", - отмечает Айсен.

Прибыв на антарктическую станцию Новолазаревская первый раз, Айсен Афанасьев установил там указатель на Якутск. Фото: Айсен Афанасьев

Обо всем он пишет с юмором, хотя некоторые истории заставляют поежиться. Однажды синоптики на сутки опоздали со штормовым предупреждением. Ураганный ветер навалился неожиданно, а из доступных припасов у зимовщиков были только "вода да печеньки". В такую погоду запрещено выходить из домов. Но на вторые сутки шторма, поголодав, трое молодых полярников решили испытать ощущения от ветра скоростью 56 метров в секунду. Закутавшись, привязавшись друг к другу тросами, пошли на камбуз.

"От первых же порывов ветра упали, дальше ползли. Абсолютно ничего не было видно", - пишет Афанасьев.

Ураган отшвырнул их от леера, натянутого между зданиями. Блуждали минут десять. Уже прощались с жизнью, когда в беспросветной мгле чудом наткнулись на стену камбуза. Обратно ползти не рискнули. Разделись, вытряхнули из одежды по несколько килограммов снега, отчитались перед начальством, что добрались, и заночевали в окружении съестного.

Собственно, само проникновение парня из сельского улуса Якутии в касту полярников - отдельный авантюрный рассказ.

- Многие мальчишки мечтают стать космонавтами, а я хотел побывать в Антарктиде. Поступил учиться на инженера-океанолога и геофизика. И хотя это был не тот вуз, из выпускников которого набирают участников антарктических экспедиций, верил: я там буду. И готовился к этому, - вспоминает полярник.

Айсен был абсолютно уверен, что мечта осуществится. Однажды, будучи студентом, приехал на каникулы в родной Кобяйский улус. К нему пришли местные телевизионщики, чтобы взять интервью. В числе прочего их интересовало, чем предполагает заниматься будущий обладатель далеко не самых востребованных в Якутии профессий. Он заявил: "Буду исследовать Антарктиду". И добился своего.

В первую экспедицию студента пригласили в 2013 году, когда он еще учился на четвертом курсе и было ему 20 лет. На одной из станций заболел геофизик, и срочно потребовалась замена...

- Тогда я понял, что мысли материальны. Если вы захотите сделать что-то невозможное, очень сложное, будьте уверены в себе, верьте в это, думайте, что вы реально это сделаете, и у вас все получится. При сильном желании возможно все, - говорит Айсен.

Кстати

Айсен Афанасьев не только землякам рассказывает о жизни на полярной станции, но и товарищей-зимовщиков знакомит с якутской культурой, обычаями, забавами. Недавно он провел на Новолазаревской первый в истории Антарктиды турнир по мас-рестлингу - перетягиванию палки. Приз победителю вручили 22 июня - в День середины зимы.

Справка "РГ"

Зимовщики 64-й Российской антарктической экспедиции выполняют исследования по федеральной целевой программе "Мировой океан". В январе 2020 года они станут участниками большого события - торжеств по случаю 200-летия открытия Антарктиды.