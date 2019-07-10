Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей

Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.

По последним данным, в больнице оказались 67 ребят с диагнозом "острая кишечная инфекция". Предполагается, что всех их выпишут уже сегодня.

"При проведении эпидемиологического расследования выявлены нарушения обязательных требований к правилам приготовления, хранения пищевых продуктов, содержанию помещений пищеблока, составлен протокол о временном запрете деятельности лагеря", - сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Собранные материалы переданы в суд и прокуратуру.