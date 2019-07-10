Мэр Якутска Сардана Авксентьева вернула многодетной семье земельный участок, который едва не был передан другим людям на основании измененных документов.

К градоначальнице обратилась многодетная мать, пожаловавшаяся на странности при формировании предназначенного для ее семьи участка. Поскольку это было не первое заявление такого рода, Авксентьева решила разобраться во всем сама. Пошагово отследила цепочку документооборота и все зафиксированные действия сотрудников.

По окончании этой процедуры припертый к стене специалист отдела архитектуры и градостроительства признался, что это он лично изменил границы участка в пользу другого человека. Судя по всему, поработал над документами он не один. Выслушав признание, мэр распорядилась провести служебное расследование и уволить выявленных виновных. А все сомнительные бумаги по другим участкам будут подвергнуты такой же проверке.

В последнее время, после смены команды управленцев, в Якутске стали вскрывать массовые махинации с землей. Некоторые дела переданы в правоохранительные органы. Один человек был задержан. Но, как полагают в мэрии, речь не идет об одиночках. По мнению Сарданы Авксентьевой, для злоупотреблений есть лазейки в местном законодательстве. Требуется изменить республиканский закон в части уточнения процедуры выделения земельных участков многодетным семьям.