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10.07.2019 20:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жизнь в очереди

Мэрия Улан-Удэ отказала в новой квартире пенсионерке, ждавшей ее с 1964 года
Текст: Ольга Журман
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Поводом стало непризнание ее малоимущей, в то время как бесплатно получить жилье от государства могут граждане, имеющие этот статус.

В 1964 году советское правительство не оперировало термином "малоимущий". Дома строились государством, очередь формировалась в городских исполнительных комитетах. Так и попала жительница Улан-Удэ в этот список.

Фото: iStock
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И вот подошла ее очередь к N 2. Но в администрации Улан-Удэ решили: раз очередница имеет доход - пенсию чуть выше прожиточного минимума в Бурятии, значит, не считается малоимущей и квартиру получить не имеет права. Между тем женщина до сих пор живет в неблагоустроенной комнате общежития площадью 16,2 квадратных метра с внучкой. За пенсионерку вступилась прокуратура.

- Жилищный кодекс, действовавший до 1 марта 2005 года, не требовал признания нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущими. Закон обратной силы не имеет, значит, должен быть выполнен. Стало быть, отказывать в предоставлении жилья на основании отсутствия статуса малоимущего нельзя, - говорит старший помощник прокурора республики Лариса Петрова. - Мы подал иск о признании за пенсионеркой права на получение жилья по договору соцнайма.

С вольной трактовкой мэрией Улан-Удэ законодательства не согласился и суд. Он обязал ее в течение трех месяцев со дня вступления вердикта в законную силу предоставить пенсионерке благоустроенное жилье по договору соцнайма.

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