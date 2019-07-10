На Камчатке зарегистрировали два землетрясения за пару часов

Сегодня ночью на территории Елизовского муниципального района Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0.

По данным краевого ГУ МЧС, эпицентр залегал на глубине 100 километров, в 85 километрах восточнее поселка Озерновский Усть-Большерецкого района.

Через несколько часов сейсмособытие магнитудой 4,7 зафиксировали в акватории Берингова моря. Очаг землетрясения располагался в 132 километрах северо-западнее села Никольское.

В обоих случаях местные жители подземных толчков не ощутили. Пострадавших и разрушений нет.