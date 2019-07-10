На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.

"8 июля после ливней из берегов вышла река Кухтуй. Вода затопила участок автодороги "Подъезд к аэропорту Охотск", которая соединяет райцентр с остальными населенными пунктами этой территории", - сообщается на сайте регионального правительства.

Сейчас ситуация улучшилась, вода ушла с проезжей части, но движение по ней все еще затруднено. В ближайшие дни дорогу начнут ремонтировать.

Паводки зафиксированы и в других районах края - Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском. Уровень воды поднимается в реках Уда и Мая.

Обстановка находится на контроле оперативных служб региона.