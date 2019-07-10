Сотрудники ФСБ пришли с обысками в правительство Якутии

В среду утром сотрудники ФСБ начали проведение оперативных мероприятий в здании правительства Якутии.

Изъятие документов проводится в кабинете первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова. Кроме того, оперативники нагрянули с обысками также в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

В правительстве региона объяснили, что оперативные мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным весной нынешнего года в отношении бывшего заместителя начальника отдела республиканского управления автодорог. По данным следствия, в 2013 году он потребовал три миллиона рублей взятки от предпринимателя, обслуживающего участок дороги в одном из районов. Фигурант дела в настоящее время находится под стражей.