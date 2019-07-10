В Хабаровском крае медведь залез в дом к мужчине с ребенком

В селе Иннокентьевка Николаевского района произошел инцидент с медведем. Зверь забрался в частный дом, где проживают мужчина и маленький ребенок.

Двухквартирное строение, половина которого пустует, расположено возле леса. Поздно вечером жилец услышал звук разбившегося стекла и шум за стеной. Затем увидел, как хищник лезет в кухонное окно его квартиры.

- Мужчина стал кричать на него, тот шарахнулся. На шум прибежали соседи, медведь убежал в лес, - рассказала ТАСС исполняющая обязанности главы сельского поселения Ирина Кузнецова.

Администрация населенного пункта обратилась за помощью к району, попросив прислать специалистов для отлова косолапого.

Справка "РГ"

Село Иннокентьевка расположено в 40 километрах от Николаевска-на-Амуре. В нем проживают около 300 человек, которые в основном занимаются добычей рыбы.