Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье. Ей отказано в предоставлении квартиры, поскольку она не имеет статуса "малоимущей".

Но в надзорном ведомстве посчитали так: Жилищный кодекс, действовавший до 1 марта 2005 года, не требовал признания нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущими. Стало быть, отказывать в предоставлении "квадратных метров" на этом основании нельзя. Тем более, что женщина с декабря 1964 года состояла в очереди, и сегодня она вторая по списку.

Как сообщается на сайте прокуратуры Республики Бурятия, прокурор подал иск о признании за ней права на получение жилья по договору социального найма. Его требования удовлетворены в полном объеме. Апелляционным определением Верховного суда решение оставлено без изменения.