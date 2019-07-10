Детский лагерь под Саратовом закрыли из-за кишечной инфекции

Работа Центра детского отдыха имени Ю.А. Гагарина в Актарском районе Саратовской области приостановлена после регистрации случаев острых кишечных инфекций. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Сейчас в оздоровительном учреждении проводится эпидемиологическое расследование.

- Отобраны пробы из объектов окружающей среды и пищевых продуктов, от персонала, больных и контактных для проведения лабораторных исследований, - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Саратовской области, из-за отравления "госпитализировано несколько детей". В связи с инцидентом региональные власти инициировали проверку всех детских оздоровительных лагерей региона.