Можно ли выжить в деревне? Это был один из ключевых вопросов, которые сам себе задавал горожанин Александр Гортопан перед тем, как перебраться в Останкино - деревеньку из пятнадцати домов в Борском районе, в которой зимуют только три семьи: Гортопаны, пасечник и чета пенсионеров.

Семь лет назад он уехал из Нижнего Новгорода, бросив офисную работу. Жалеет ли он о своем решении? Как ему там живется, чем зарабатывает? Ответы на эти вопросы корреспондент "РГ" получил из первых уст.

Но сначала немного предыстории. Александру 39 лет. Имеет музыкальное образование. Работал дизайнером-верстальщиком в газетах. Но однажды понял: все, финиш! Психика расшатана, здоровье никакое. Подозревал, что дело в городском образе жизни, но окончательно убедился в этом, когда уехал из города. Теперь алкогольных напитков не пьет и табаку не курит, на здоровье не жалуется, стал спокойным и рассудительным. Я бы сказал - умиротворенным. Мне есть с чем сравнивать - я немного был знаком с ним до его переезда. И вот я приехал к нему, чтобы посмотреть, порасспросить, "пощупать" его новый образ жизни. Первое, что удалось, - уловить ароматы горящей березы и горячего хлеба. Запах дыма из банной трубы и готовящегося в печи каравая почуял метров за двести. Симпатичный деревянный домик, аккуратные лужайки, баня, вигвам, солнечная батарея - все оказалось милым и уютным.

С чего стартовали?

Александр Гортопан: Строились не спеша. Начинали просто с участка земли. Конечно, сначала было трудно. Но спасла семья: когда жена разделяет твои стремления, то можно сдвинуть горы. Познакомился я с Марией по интернету, на одном из тематических сайтов. Она из Пензенской области. Тоже городская, но давно мечтала жить на природе. Приехала с сыном. С тех пор и живем душа в душу. Сынишка Тихон - полноценный помощник, ему уже 12 лет, умеет делать по хозяйству практически все. Ребенок на семейном обучении. В городской школе только сдает аттестации. Он у нас отличник.

Расскажи про хозяйство. Именно оно ведь вас кормит?

Александр Гортопан: И кормит, и дает некоторые излишки, которые продаем. Наши фирменные продукты - это хлеб из глиняной печи, мука, крупа, особая соль. И, конечно, огород, на котором что только не растет. В магазинах мало что покупаем. Мясо не едим и прекрасно себя чувствуем при этом. Хлеб - ржаной, льняной и пшеничный - из своей муки, смолотой на домашней мельнице с каменными жерновами, с гречишным медом, на колодезной воде. Буханку можно растянуть на неделю - он очень сытный. Делаем и продаем так называемую черную соль. В планах - завести козу, кур.

А вообще - оно того стоило, такая смена образа жизни? И можно ли сравнить траты в городе и деревне?

Александр Гортопан: Конечно стоило. Как только мы отключились от "благ цивилизации", заметили, как начало улучшаться здоровье - и физическое, и духовное. Больше движения на свежем воздухе стало: то дров наколоть или заготовить на зиму, то воды натаскать, то вынести ведро из мойки на компост, то снег почистить по всему хозяйству, скотинку накормить, то муки намолоть, крупы насеять, то истопить баньку, в которой потом постирать втроем вручную, то щелок приготовить... Печи натопить, поесть приготовить, слазив в погреб. Зимой - разгрузка, а как тепло - начинается огородно-лесная пора для заготовок впрок на зиму всяческих иван-чаев, ягод, грибов, веников, сена. А еще стройка второго дома, компостирующего пудр-клозета (мы против септиков в земле и унитазов в доме), сеней, двора, амбара, курятника, козлятника, навесов для дров и прочих подсобных помещений. Мне деревянное творчество совсем не в тягость, это своего рода медитация. И развлечение. Мы с сыном соревнуемся порой, кто более мудреную древесину расколет.

Теперь что касается трат. Топимся мы березой, которой кругом немерено. Для заготовки дров на месяц у меня уходит две цепи и одна шина, канистра бензина и пол-литра моторного масла максимум. Еще масло для цепи. Это примерно 3000 рублей. Спиленных 20 кубов дров хватит с лихвой на все печи: домашнюю, банную, хлебную и уличную! А если по уму, без лени, то нужно цепи и шины беречь грамотным пользованием бензопилой. Вложения в пилу и хороший колун покрывают массу городских трат на коммуналку!

А на Ивана Купалу приходится заготовка трав и иван-чая - с ним сводятся на ноль траты на магазинный чай. Экономия также за счет того, что я смог построить дом своими руками. Сейчас осваиваю рубку срубов. С этим навыком мужик реально может выстроить прекрасное жилище почти без средств.

Судя по солнечным батареям, вы еще и энергонезависимы?

Александр Гортопан: Да, электричество получаем от них. Киловаттного комплекта хватает на освещение, зарядку сотовых, ноутбука и шуруповерта, на маломощный рубанок, лобзик и дисковую пилу. А вообще можно прекрасно жить совсем без электричества, как мы и жили поначалу.

За воду, разумеется, тоже не платим. Налог на землю и дом за год (!) почти такие же, как ежемесячная плата за городскую квартиру.

Но ведь совсем без денег вам не обойтись?

Александр Гортопан: Конечно, потому и продаем горожанам свою продукцию. Которую они, кстати, берут с радостью. И не потому что крестьянские продукты вошли в моду, а потому что почувствовали разницу между магазинным и натуральным.

В наших планах - экотуризм для горожан, производство меда в ульях-колодах и бортях: как подрастет лесок около дома - установим подвесные колоды. Такой способ максимально близок к природе. Есть задумка и по экопоселению со своей школой, ярмаркой от мастеров деревни. В общем, было бы страстное желание - в деревне можно не только выжить, но и получать удовольствие от жизни!

Справка "РГ"

Четверговая (черная) соль - продукт, используемый в русской православной культуре.

Она приготовлена особым способом в ночь со среды на четверг Страстной седмицы или утром этого дня. Обычай обрядового использования соли имеет древние корни - со времен, когда за солью признавали возможность давать здоровье и защищать человека. Об обычае упоминалось в Сборнике постановлений церковного собора XVI века "Стоглав". Приготовление черной соли практиковалось в Костромской, Нижегородской, Ярославской, Московской и Владимирской губерниях, откуда традиция распространилась и на другие регионы России.

Соль, "очищенную" огнем, принимали внутрь при различных недугах, делали натирание ее раствором. Заболевшей скотине давали посоленный ею хлеб либо разводили щепотку соли в поилке. В Сибири соль, смешанную с золой, добавляли в зерно перед посевом, а ее раствором поливали гряды при посадке лука, капусты и огурцов.

Соль зашивали в ладанку и носили на груди рядом с нательным крестиком, брали с собой, отправляясь в дальнюю дорогу либо на войну.

Рецепт черной соли от Александра Гортопана

Покупается редкая чистая соль без примесей (предпочтение отдается соли Тырецкого рудника) крупного помола. Соль с ржаной и льняной мукой грубого помола, с сушеными травами (кипрей, зверобой, тысячелистник, хвощ, петрушка, укроп, лист смородины и прочими) замешивается в крутое тесто. Вода - колодезная, поскольку она живая благодаря природной грунтовой фильтрации. Еще понадобится солод или квасная гуща. Потом катаются шары, заворачиваются в натуральную ткань, завязываются льняной нитью. Топится печь толстыми неколотыми поленьями. Когда угли готовы, шары выкладываются прямо на поленья и прокаливаются с закрытой заслонкой одну ночь (минимум 12 часов). От такой прокалки содержание хлористого натрия в соли падает до минимума, а в результате химической реакции высвобождаются около 50 минералов. Утром шары вынимаются и дробятся пестиком до мелкой фракции в мраморной ступке. Из двух килограммов теста получается около одного килограмма соли. Огородники и садоводы знакомы с прекрасными свойствами золы из сожженной весенней сухой травы. Черная соль очень похожа на такую золу.