Неожиданный поворот наметился в долгой истории с мусором, которым последние годы заваливалась территория садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Родник" на улице Чачиной в Нижнем Новгороде: многомиллионные штрафы выставили... самим дачникам.

"РГ-Неделя" в номере от 22 февраля 2018 года рассказала, что еще к 2015 году черные операторы завалили хламом 7 из 15 гектаров площади СНТ. Напомним, с чего все началось.

Немного истории

Еще в 2005 году один из нижегородцев купил в "Роднике" несколько участков, граничащих с улицей Чачиной. И, по словам соседей, превратил их в платный склад мусора. На жалобы реагировал так: "Мне надо выравнивать рельеф!" (участки расположены на склонах оврага. - Прим. ред.). К 2008 году мусора стало так много, что он начал переваливаться к соседям. Хлам сгружали (и продолжают сгружать) в бывшем СНТ (юридически его нет с 2017 года) уже с трех сторон.

Дачники куда только не писали по поводу наглого поведения соседа - в полицию, прокуратуру, городскую администрацию, в министерство экологии, в департамент Росприроднадзора, подавали в суд на "засыпщиков". Чиновники выписывали штрафы, полиция ловила водителей мусоровозов, но гора мусора продолжала расти как раковая опухоль. И уже практически наполовину завалила овраг. В итоге на организатора свалки завели-таки уголовное дело по статье "Самоуправство", но прекратили в связи с амнистией в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Он от греха подальше уехал жить за границу.

Но, как рассказывают экс-дачники, у него нашелся преемник, который теперь тоже "выравнивает территорию". Сам или его подручные.

Письма несчастья

В конце мая 2019-го два садовода получили письма от департамента Росприроднадзора по ПФО, в которых им предложено возместить "вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды" на сумму свыше 500 миллионов рублей!

- Я как получила это письмо с требованием заплатить десятки миллионов рублей, так мне с сердцем стало плохо, - рассказывает "РГ" 71-летняя Татьяна Момотова. - И до сих пор неважно себя чувствую. Это что получается: сосед завез мусор, а потом попал под амнистию по нетяжкой статье, а второй раз уже судить нельзя? Так нашелся еще такой же! На него уже есть заявления в отдел полиции N7 УМВД России по Нижнему Новгороду. Но он, если его осудят, вполне вероятно, попадет под амнистию на 80-летие Победы. И так будет без конца. Очень обидно нам, порядочным садоводам, что власти чрезвычайно формально подходят к вопросу! Как роботы, не разобравшись в деталях.

Львиная доля штрафа пришлась на Александра Киселева, владельца девяти участков - именно они за 10 лет пострадали больше всего. Ему выставлен штраф в 493 миллиона рублей.

У садоводов волосы встали дыбом после получения таких писем. Они считают, что платить за ущерб и ликвидировать свалку обязаны власти, при многолетнем попустительстве которых гора мусора росла как на дрожжах. И они решили подать в суд на городскую администрацию, потому что терпение их лопнуло.

Землю убили, речку засыпали

2 июля 2019 года отчаявшиеся садоводы собрались вновь, на встречу с ними пришел и корреспондент "РГ". Они показали две горы мусора, которые кто-то завез буквально три дня назад.

- Это просто вредительство какое-то! - возмущается садовод Владимир Тараканов. - И со стороны завозчиков хлама, и со стороны властей. Бабушки ведь здешние от всех переживаний просто погибали: инфаркты, инсульты. Мы уверены, что здесь крутятся большие деньги, иначе бы давно прикрыли лавочку и посадили виновных. А ведь здесь был водопровод, электричество - полной жизнью жили люди, в том числе известные. Например, художник Израиль Маркович Ашкенази. При его активном участии, кстати, городу вернули название Нижний Новгород.

Как рассказала "РГ" председатель Союза попечительских советов парков Нижнего Новгорода Мария Попова, мало того что здесь земли испортили, так и местные ручейки загадили, родники перекрыли.

- Речка Кадочка впадает в Старку, которая наполняет Волгу,- рассказала Мария. - Кадочка поменяла свое русло и заливает участки. Мы много говорим о национальном проекте по очистке Волги, но начинать надо с малых рек, иначе деньги - впустую! Логично ведь?

Садовод Александр Киселев, тот самый, с кого теперь требуют почти полмиллиарда рублей, много лет борется с мусорной мафией. По его словам, после возбуждения уголовного дела в отношении организатора свалки на два года наступило относительное спокойствие, но в 2018-м все возобновилось. Чтобы оградиться от мусора, Александр поставил забор, однако его ломали пять раз. Однажды, когда трактор в очередной раз сносил часть ограждения, тракториста - а им оказался организатор свалки - задержали.

- Но отпустили по звонку, - говорит Александр Киселев. - Его личность установлена, на него открыто уголовное дело. Которое никак, судя по всему, не продвигается.

Развязка близка?

Теперь Александр вместе с другими активистами бывшего "Родника" собирается подавать в суд на администрацию города.

- Благодаря письмам от Росприроднадзора сумму иска к администрации мы теперь знаем,- невесело улыбается Александр. - Перед этим будем защищаться в судебном разбирательстве, которое нам предстоит. Правда за нами. В письме указано, что виновен в загрязнении я. Но это ложь. В бездействии нас тоже невозможно упрекнуть - мы подали более 50 обращений в полицию и свыше 20 обращений в разные органы: минэкологиию, ГЖИ, губернатору и прочие инстанции. Как за 10 лет этот мусор стал объемом с девятиэтажный дом? Куда смотрели чиновники?

Прежде чем подать в суд на администрацию города, садоводы решили в этот же день сходить за разъяснениями в департамент Росприроднадзора по ПФО. Принял их заместитель начальника Владимир Иванов, тот, кто и подписывал претензионные письма.

- Гражданский кодекс говорит о том, что именно собственник несет ответственность за состояние земельного участка. Поэтому претензии выставлены именно им. Мы действовали строго в рамках закона. Наши эксперты просто выехали и оценили ущерб. На этом наши функциональные обязанности в данном деле заканчиваются, - объяснил он действия ведомства. - Все точки над i расставит суд. Я уверен, что добросовестные собственники не пострадают. Суд может признать вас потерпевшими, соответствующими органами будет произведен поиск виновных. Но наиболее простым способом решения вопроса я считаю передачу ваших участков в муниципальную или федеральную собственность. Тогда рекультивация ляжет на плечи органов власти. Более того, уже есть решение, что этот участок надо рекультивировать.

Тем временем

В министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области сообщили, что в рамках нацпроекта "Экология" разработан федеральный проект "Чистая страна". На областном уровне реализуется одноименный региональный проект. Его целью является ликвидация к 2024 году выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок. Рассматривается вопрос рекультивации семи свалок, в том числе в СНТ "Родник".