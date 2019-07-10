Почему Самара побила рекорды роста цен на ЖКУ, но осталась в правовом поле? Как рождаются мифы о дорожающем на десятки процентов бензине? О "двойном дне" елочных и арбузных базаров и навязчивой рекламе СМС - об этом и многом другом "РГ" рассказал руководитель УФАС по Самарской области Леонид Пак.

Леонид Пак: Я хотел бы призвать людей быть более активными в обозначении своих интересов. Направлять обращения в адрес региональных властей для решения того же транспортного вопроса Фото: Георгий Субботин/РГ

Рост тарифов на услуги ЖКХ постоянно волнует людей. В Самарской области с 1 июля сразу на три рубля подняли цену за кубометр холодной воды и водоотведения. С точки зрения антимонопольного законодательства передача в концессию всех водопроводных сетей не является сомнительной сделкой? Монополист диктует цены?

Леонид Пак: Концессионное соглашение предусмотрено российским законодательством, и в данном случае это одна из самых верных форм использования муниципального имущества. Если правильно предусмотрены все условия, то переданное имущество модернизируется, выполняя инвестиционную программу, и через определенное время возвращается городу. Компания СКС должна сделать совершенно новую систему очистки воды взамен устаревшего хлорирования, обеспечить мощностями вновь застраиваемые районы города. А потом, ведь водопроводные и канализационные сети в Самаре изношены более чем на 75 процентов, и это чревато различными чрезвычайными ситуациями.

Компания СКС уже брала сети в аренду, обещая провести их реконструкцию, но ничего не сделала. На чем основан оптимизм властей в этот раз?

Леонид Пак: Аренда позволяет проводить реконструкцию только за счет прибыли, а концессия - закладывать необходимые на модернизацию средства в тариф, что у нас и произошло. Теперь все упирается в строгий контроль за реализацией программы. Если она не будет соблюдаться в полном объеме, то город может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение и компании придется вернуть имущество, не получив компенсации вложенных денег. Вряд ли бизнес устроит такой вариант. Да, людям сложно, но мы выбираем не между хорошим и отличным, а между сложным и катастрофическим, ведь могут возникнуть перебои с водой. Это неправильная политика - ничего не делать, лишь бы не осложнять ситуацию. Стоит отметить, что все изменения тарифа прописаны на годы вперед, и самостоятельно компания повышать их уже не сможет.

Острая тема - цены на бензин, от которых зависит и стоимость других товаров и услуг. Автомобилисты утверждают, что только за последние три месяца они выросли в регионе более чем на 15 процентов. Кто ведет контроль на предмет сговора в этой сфере?

Леонид Пак: Мы еженедельно проводим мониторинг рынка. Но я не только как руководитель региональной антимонопольной службы, но и как автомобилист скажу, что эти цифры, если говорить о рознице, сильно преувеличены. Так, цена на дизельное топливо в процентном соотношении с декабря 2018 года изменилась следующим образом: компания "Лукойл" - снижение на 1,25 процента, "Самаранефтепродукт" - без изменений, "Татнефть АЗС" - увеличение на 0,5. Бензины марок И-92, АИ-95 подорожали с начала года на 2,5-3 процента, что не превышает роста уровня инфляции. В связи с этим оснований для принятия мер антимонопольного реагирования у нас нет. При этом многие продавцы, не меняя цену на горючее вслед за колебаниями на мировом рынке, борются за своего клиента различными накопительными и подарочными акциями. Хороший пример конкуренции.

Волнует другое, что с регионального рынка ушли практически все независимые продавцы ГСМ, остались в основном только вертикально интегрированные компании. Заправки брошены и буквально поросли бурьяном. Это следствие административных барьеров в организации рынка нефтепродуктов. Нельзя продавать топливо в газетных киосках, как, например, в Европе, нельзя ближе 25 метров к жилому дому (в Барселоне есть заправка в подвале многоквартирного дома. - Прим. ред.), запрещено - в паркинге. За последние годы технологии ушли далеко вперед, позволяют использовать негорючие материалы, улавливать минимальные утечки и в секунды блокировать оборудование, а наши нормативные акты остались с советских времен. Все это сдерживает развитие конкуренции, но не рост цен.

Каковы итоги расследования нашумевшего на всю страну картельного сговора между правительством Самарской области, ООО "СМТ" и "Клиникой сердца"?

Леонид Пак: В мае текущего года в действиях этих субъектов было выявлено нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции. Предметом разбирательства стал инвестиционный меморандум о сотрудничестве, заключенный между ними еще в 2014 году. Старая редакция этого меморандума предполагала, что региональные власти брали обязательства загружать частную клинику заказами и возмещать недополученные доходы, то есть обеспечить ей получение экономической выгоды. По итогам рассмотрения данного дела региональным властям необходимо устранить все эти нарушения. Правительство Самарской области расторгло инвестиционный меморандум с "СМТ" через суд.

Стоит отметить, что в нашем регионе есть и положительные примеры реализации инвестиционного меморандума в сфере медицины. Например, строительство и открытие многофункционального медицинского центра "Мать и дитя". Сегодня этот центр открыт и ведет свою деятельность.

Противодействие картелям - одна из главных задач антимонопольной службы, какие свежие примеры у Самарского УФАС в этой области?

Леонид Пак: Одним из громких обещает стать дело, расследование которого мы проводили совместно с МВД и ФСБ. Мы проверили компанию "Торговый дом Вип-Фарм", который сам не принимал участия в поставках в больницы препаратов и изделий медназначения, однако у них были обнаружены сертификаты и электронные подписи более 10 фирм, для которых они вели подготовку торгов. В отношении всех этих фирм будут возбуждены дела. Речь идет о поставках на сотни миллионов рублей, при том, что мы просмотрели только материалы по 2018 году. Проверим еще 2016 и 2017 годы. В этой ситуации больше всего нас беспокоит, что нередко заказчики активно взаимодействуют с участниками торгов (совместная подготовка документации аукциона, передача технического задания потенциальному участнику до проведения торгов). Что с точки зрения закона недопустимо.

Наверняка сомнительные схемы ведения бизнеса существуют не только в многомиллионных контрактах: взял кусок пустыря в микрорайоне и организовал безо всяких документов "ночную парковку"...

Леонид Пак: Такими парковками мы не занимались, но было не менее интересное "елочное дело". Елками перед Новым годом по всей Самаре торгуют, но организация бизнеса полна тайн. Вот мы по обращению фирмы и занялись расследованием. Оказалось, что департамент имущества горадминистрации от этого устранился, на основе устной договоренности передав все дела вместе с участками тротуаров, на которых и ведется торговля, муниципальному предприятию "Ярмарки Самары", а то в свою очередь раздавало их непонятно кому всего за 9700 рублей на весь период торговли. То есть город землю под торговлю не отдавал, в этом случае потребовалось бы проводить открытый конкурс на право аренды и собирать платежи в бюджет, а отдал только асфальтобетонное покрытие - и никаких сложностей. К счастью, суд поддержал позицию ФАС, что одно без другого не существует. Теперь наша задача, и мэрии, конечно, - проследить, чтобы по странной схеме не возникли в городе развалы бахчевых, сезон-то на носу, и бюджет теряет на этом немалые деньги. К тому же такая непрозрачная схема (в интернете нет никаких условий конкурсов и общей схемы размещения таких объектов нестационарной торговли) не позволяет участвовать в данном бизнесе всем желающим, что сказывается и на цене продукта. В отношении Администрации и муниципального предприятия будут возбуждаться административные дела.

Острый вопрос

Самарцы встревожены уже вторым за последние полгода повышением цены на проезд в маршрутках. С 1 июля он вновь подорожал на пять рублей, а при этом есть направления, которые не дублируются муниципальными автобусами и трамваями. Как вы оцениваете ситуацию?

Леонид Пак: За организацию транспортного обслуживания отвечает администрация города, она может поручить это любой компании, и там не должно быть монополии, это если речь идет о рыночных отношениях. На общественном транспорте у нас действует регулируемый тариф, а для коммерческого - никаких "потолков" не установлено, в противном случае городской бюджет должен восполнять перевозчику выпадающие доходы. Конечно, этот тариф, сегодня речь идет о 35 рублях за проезд в коммерческом автобусе, тоже должен быть обоснован. К нам поступают обращения граждан, депутатов по поводу повышения стоимости проезда. На данном этапе мы направили запросы информации в адрес перевозчиков. Будем смотреть, изучать и, если в действиях организации будут выявлены отклонения от требований законодательства, будем незамедлительно принимать меры реагирования. На мой взгляд, формирование цены проезда на городском транспорте должно стать более гибким - исходя из времени поездки, продолжительности, с учетом часа пик и "полупустых" загрузок. Это все требует, конечно, детальной проработки, но может оказаться выгодным для всех.