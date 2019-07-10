Сенсеи Илья Йорга и Вакаяма Масаси проведут семинары в Ульяновске

Основатель карате Фудокан Илья Йорга и почетный президент международной школы кобудо Вакаяма Масяси подтвердили свое участие в I Всемирном фестивале боевых искусств ТАФИСА. Он состоится в Ульяновской области в сентябре.

Именитые спортсмены проведут мастер-классы и семинары.

Сэнсэй Илья Йорга - основатель стиля карате Фудокан, исполнительный президент Всемирной Федерации Фудокан (World Fudokan Federation, WFF), обладатель десятого дана, доктор наук, специалист в области хирургии, клинической физиологии и спортивной медицины.

Он начал заниматься карате в возрасте 20 лет под руководством известного японского мастера Тэцуо Мураками. 15 ноября 1980 года, в день своего 40-летия, Илья Йорга объявил о создании Международной стилевой федерации Ден То Фудокан карате-до.

В переводе с японского "фудо" означает "непоколебимость, твердость", а "кан" - "дом". Стиль, который основал Йорга, основан на познаниях сэнсэя в области техники, тактики, физиологии, биомеханики движений в карате, принципов его духовного развития.

- Фудокан подразумевает самосовершенствование человека. Если вы идете этим путем, вы должны помнить слова, которые мне говорил мой учитель: "Старайся сегодня быть лучше, чем вчера, а завтра - быть лучше, чем сегодня, - говорит Илья Йорга.

Сенсей Вакаяма Масаси - основатель и почетный президент международной школы Кобудо (IKWS), обладатель седьмого дана кобудо, шестого дана сайто карате, пятого дана киокушин-будокай, пятого дана айкидо айкикай, четвертого дана карате вадорю, четвертого дана сериндзи-рю карате.

В Россию сэнсэй впервые приехал в 1968 году вместе с группой японских спортсменов. Он посетил Москву, Харьков, Киев, Хабаровск. А в 1985 году на Московском фестивале молодежи и студентов Вакаяма Масаси представлял Будо Японии - демонстрировал карате и кендо. Техника мастера соединяет методы ведения поединка с оружием и без него.

На фестивале в Ульяновске будет организована аттестация спортсменов на повышение боевого мастерства.

Стали известны виды спорта, которые вошли в профессиональную программу I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА. Это бокс, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, панкратион, фудокан карате, киокусинкай-карате, джиу-джитсу, кюдо, айкидо, кудо, курэш и спортивный миксфайт. На площадках в Ульяновске и Димитровграде пройдут мастер-классы и семинары с участием известных спортсменов, чемпионов мира и Европы, а также руководителей всероссийских спортивных федераций.

Сейчас спортивные федерации активно готовятся к демонстрационным выступлениям на церемонии открытия фестиваля. Заявки на участие в спортивном мероприятии подали более 1500 человек из 22 стран мира. В их числе: Греция, Иран, Индия, Израиль, Польша, Таиланд, Южная Корея, Нигерия, Англия и многие другие.

Напомним, I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. Организаторами выступают правительство региона, Международная организация "Спорт для всех" ТАФИСА, Российский Союз боевых искусств и АНО "Улконгресс".

Программа фестиваля опубликована на официальном сайте: ultafisa.com.