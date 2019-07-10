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10.07.2019 15:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области за ночь сгорели два автомобиля

Текст: Антон Глухов (Нижний Новгород)

В ночь с 9 на 10 июля в Нижегородской области случилось два возгорания автомобилей с разницей всего в 12 минут, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Михаил Чирков.

В Башкирии на трассе сгорел автомобиль "скорой"

Первое возгорание произошло в 2 часа 13 минут на улице Баумана в Ленинском районе областного центра. Из-за открытого горения салона машины Mercedes пострадал рядом стоящий автомобиль Hyundai. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, а причиной возгорания стал поджог.

Второй случай произошел в городе Дзержинск в 2 часа 25 минут на улице Пушкинской. По прибытии пожарных происходило открытое горение салона, от которого незначительно пострадали четыре стоявшие рядом машины. Причиной этого пожара, предварительно, стала неисправность электрооборудования.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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