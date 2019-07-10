В Нижегородской области за ночь сгорели два автомобиля

В ночь с 9 на 10 июля в Нижегородской области случилось два возгорания автомобилей с разницей всего в 12 минут, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Михаил Чирков.

Первое возгорание произошло в 2 часа 13 минут на улице Баумана в Ленинском районе областного центра. Из-за открытого горения салона машины Mercedes пострадал рядом стоящий автомобиль Hyundai. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, а причиной возгорания стал поджог.

Второй случай произошел в городе Дзержинск в 2 часа 25 минут на улице Пушкинской. По прибытии пожарных происходило открытое горение салона, от которого незначительно пострадали четыре стоявшие рядом машины. Причиной этого пожара, предварительно, стала неисправность электрооборудования.