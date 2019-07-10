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10.07.2019 13:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде членов ОПГ осудили за убийства и похищения людей

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде завершился процесс над членами ОПГ, промышлявшей незаконным отъемом жилья у одиноко проживающих и социально незащищенных граждан. При этом преступники, в числе которых были и трое сотрудников полиции, ради наживы были готовы на все: несколько человек они убили, еще несколько были похищены и жестоко избиты.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, всего в ОПГ входили десять человек, орудовать банда начала в 2014 году. Первой их жертвой стал 56-летний мужчина, у которого незаконно отобрали квартиру. Когда об этом узнали его родственники, они обратились в полицию, а самого пострадавшего поместили в клинику для лечения от алкоголизма. Кончилось все тем, что преступники его разыскали и выбросили из окна больницы, сымитировав самоубийство.

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Еще двоих потерпевших похитили входившие в ОПГ полицейские, они передали потерпевших своим соучастникам, после чего людей стали заставлять подписать документы на передачу жилья. Одного из пострадавших забили до смерти.

В общей сложности за два с половиной года преступники незаконно завладели семью квартирами (ущерб оценивается в 10,8 миллиона рублей), три человека были убиты, двое - похищены. Помимо этого, летом 2016 года участковый уполномоченный полиции совместно с подельниками совершил несанкционированную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области. Ущерб от их незаконных действий превысил 28 миллионов рублей.

Обезвредить банду удалось благодаря совместным действиям следователей СК, оперативников УФСБ и отдела уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области. Лидер ОПГ и один из участников заключили досудебное соглашение со следствием, им уже вынесены обвинительные приговоры. Еще один преступник сейчас в бегах, он объявлен в федеральный розыск.

В результате семь членов ОПГ получили сроки от 4 лет 8 месяцев до 19 лет лишения свободы, еще трое подсудимых приговорены к условным срокам.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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