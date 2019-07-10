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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Лоскут как картина

Нижний Новгород на три дня стал центром пэчворка и квилта
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 149(7907)
В Нижнем Новгороде на Стрелке прошел "ВолгаКвилт" - международный фестиваль лоскутного шитья и стежки (пэчворка и квилта, от англ. patchwork - "изделие из лоскутов" и quilt - "стеганое одеяло").
Юлия Доценко: Эта техника работы с тканью воспринимается уже не как бабушкины традиции, а как современное искусство. Фото: Антон Дерябин/РГ Юлия Доценко: Эта техника работы с тканью воспринимается уже не как бабушкины традиции, а как современное искусство. Фото: Антон Дерябин/РГ
Юлия Доценко: Эта техника работы с тканью воспринимается уже не как бабушкины традиции, а как современное искусство. Фото: Антон Дерябин/РГ

Масштаб фестиваля впечатлил - две тысячи квадратных метров выставок, работы более чем 500 мастериц, призовой фонд в 500 000 рублей.

Организатор и идейный вдохновитель "ВолгаКвилта" Юлия Доценко отметила, что с каждым годом уровень мастерства участников растет, как и их количество.

Фото: Пресс-служба Русского музея
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- Пэчворк и квилт давно завоевали сердца людей во всем мире, эта техника работы с тканью воспринимается уже не как бабушкины традиции, а как современное искусство, - говорит она.

Чего только не было на празднике искусства: показ модных коллекций одежды, мастер-классы для детей и взрослых, открытая студия от ведущих мастеров, экспресс-конкурсы по шитью и вязанию для новичков и профессионалов, проекты нижегородских мастеров в стиле японский пэчворк (кстати, посол Японии остался в восторге от этих проектов). Работала и ярмарка народных промыслов с множеством всяческих товаров ручной работы.

Изделия участниц поражали фантазией, яркостью, филигранной техникой исполнения. Особенно часто люди останавливались у стенда известного польского дизайнера Анны Славински.

Анна рассказала, что на одну картину у нее уходит в среднем три недели. Ее яркие работы пользуются большой популярностью, на средства от их продажи Анна и живет. И неплохо, по ее словам, живет. Уже и ее внучка перенимает опыт бабушки, так что традиция остается в семье.

Представили свои изделия и мастерицы по кружевам. Например, Надежда Пахомова увлеклась фриволите (особая техника плетения кружева) еще в 1985 году. Преподавала в училище, обучала детей в школе-интернате для слабослышащих, выставляла кружева за границей.

- Масштаб фестиваля удивил, как и заинтересованность посетителей, - говорит она. - Такие праздники дарят только положительные эмоции, они дают отличную возможность для новых знакомств.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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