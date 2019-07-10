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10.07.2019 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми из-за урагана пострадали три женщины

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)
Фото: Надежда Пащенко Фото: Надежда Пащенко
Фото: Надежда Пащенко

На Пермь днем обрушился ураган, из-за которого были травмированы три женщины, сообщили в МЧС.

Фото: iStock
Тропический ливень затопил улицы Анапы

Одна из пострадавших во время бури находилась в автомобиле, на который во время шторма упало дерево. Две другие получили травмы головы различной степени тяжести.

Ураган продолжался в течение пяти минут, но успел нанести значительный ущерб городу: повалил десятки деревьев, повредил автомобили, уличные постройки и арт-объекты. Фестивальный городок "Лето Парк" на центральной эспланаде приостановил свою деятельность по техническим причинам. СМИ и крупные сообщества города ведут онлайн-трансляцию фото и событий с мест, пострадавших от непогоды.

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