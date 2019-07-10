В Перми из-за урагана пострадали три женщины

На Пермь днем обрушился ураган, из-за которого были травмированы три женщины, сообщили в МЧС.

Одна из пострадавших во время бури находилась в автомобиле, на который во время шторма упало дерево. Две другие получили травмы головы различной степени тяжести.

Ураган продолжался в течение пяти минут, но успел нанести значительный ущерб городу: повалил десятки деревьев, повредил автомобили, уличные постройки и арт-объекты. Фестивальный городок "Лето Парк" на центральной эспланаде приостановил свою деятельность по техническим причинам. СМИ и крупные сообщества города ведут онлайн-трансляцию фото и событий с мест, пострадавших от непогоды.