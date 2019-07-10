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10.07.2019 14:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области активно стартовал нацпроект "Малый бизнес"

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Вчера в технопарке "Жигулевская долина" прошло расширенное совещание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с членами областного правительства и главами муниципальных образований по реализации нацпроектов.
В Самарской области предметно проанализировали, как реализуются нацпроекты в муниципалитетах. Фото: Правительство Самарской области В Самарской области предметно проанализировали, как реализуются нацпроекты в муниципалитетах. Фото: Правительство Самарской области
В Самарской области предметно проанализировали, как реализуются нацпроекты в муниципалитетах. Фото: Правительство Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов доложил об особенностях нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы": с начала года в губернии налажена системная работа по акселерации и развитию бизнеса.

На этот нацпроект в Самарской области предусмотрено более 304 миллионов рублей: 261,6 - из федерального бюджета и 42,6 миллиона рублей - из областного.

Фото: Правительство Самарской области
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Вместе с тем, в регионе выделены еще и дополнительные средства на реализацию нацпроекта сверх установленной доли софинансирования - более 100 миллионов рублей. Они пойдут прежде всего на предоставление востребованных микрозаймов, обустройство зданий центров "Мой бизнес", а также на акселерацию и популяризацию удачных предпринимательских стартапов. Профинансировано более половины от этой суммы.

Осенью откроются три первых центра "Мой бизнес" в Сызрани, Тольятти и Самаре. Подготовлены две новые заявки на создание индустриальных парков, в которых будет комфортно именно малому и среднему предпринимательству (МСП). В том числе для бизнеса построят корпуса под сдачу в аренду или дальнейший выкуп, чтобы производство можно было запустить в кратчайшие сроки.

Помимо этого, пояснил Дмитрий Богданов, на муниципальные программы развития предпринимательства направлено свыше 200 миллионов рублей - это средства части налоговых поступлений от субъектов МСП (СМСП), применяющих упрощенную систему налогообложения.

Таким образом, с начала года министерство экономического развития и инвестиций Самарской области организовало системную работу по развитию СМСП в регионе. Благодаря чему на начало июля на 100 процентов выполнены три показателя федеральных проектов, на 50 процентов - шесть показателей. Количество субъектов малого и среднего бизнеса за первые полгода выросло на четыре тысячи - до 139,5 тысяч.

Фото: Правительство Самарской области
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Министр считает, что все показатели федеральных проектов, входящих в нацпроект, будут в регионе выполнены.

Он также предложил предусмотреть дополнительные средства на предоставление микрозаймов СМСП  - речь о еще 100 миллионах рублей - и разработать механизм предоставления субсидий субъектам РФ на компенсацию микрофинансовым организациям невозврата микрозаймов от начинающих предпринимателей, берущих средства на стартап, в размере 30 миллионов рублей.

Справка "РГ"

В Самарской области за последние полгода более тысячи СМСП получили информационную поддержку по федеральному проекту "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" или 61 процент от плана. Выведен на экспорт при поддержке региональной экспортной инфраструктуры 51 самарский товар или технология (более 56 процентов от запланированного).

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