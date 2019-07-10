В Саратове суд обязал областные и муниципальные власти обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предоставленные многодетным семьям.

С иском в суд обратились четыре семьи, которым выделили земельные участки в районе поселка Латухино в Саратове. Как рассказали саратовцы, землю они получили еще несколько лет назад, исправно платят земельный налог, однако до сих пор не могут начать строительство, так как к участкам не подведены вода и газ. Линию электропередачи к их наделам все-таки протянули.

- Всего в этом месте многодетным семьям предоставили около 60 земельных участков, однако к строительству жилья приступили несколько семей, а многие свои участки вынуждены продавать за бесценок, - рассказала многодетная мама Лариса Сиземова.

В результате длительной переписки с чиновниками многодетным семьям сообщили, что инфраструктуру к участкам должны построить в рамках муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, однако ее финансирование в местном бюджете пока не предусмотрено. После чего саратовцы и решили защищать свои права в судебном порядке.

Многодетные семьи попросили суд признать незаконным бездействие областного правительства и администрации города и обязать их обеспечить земельные участки необходимой инфраструктурой. В суде представители областной власти заявили, что коммунальными сетями должен заниматься муниципалитет, а юрист из мэрии в свою очередь утверждал, что коммуникации к участкам проведены и собственникам нужно обращаться в ресурсоснабжающие организации.

- Нам действительно говорили, что водопровод якобы подведен, однако, когда мы пришли в предприятие "Концессия водоснабжения Саратова", нашей семье, например, предложили заключить договор на проект строительства водопровода и разработку техзадания на 280 тысяч рублей - это больше, чем по кадастровой оценке стоят все наши шесть соток, - рассказывает Лариса Сиземова.

Причем половину этой суммы многодетные семьи должны были выплатить авансом.

Из-за отсутствия коммуникаций на участках к строительству приступили лишь несколько семей. Остальные продают землю за бесценок

В итоге Ленинский районный суд требования многодетных семей удовлетворил, а Саратовский областной суд это решение поддержал.

- Принимая такое решение, суды исходили из положений федерального и регионального законодательства, в соответствии с которым данная обязанность возложена как на госорганы субъекта РФ, так и на органы местного самоуправления, - отметили в пресс-службе областного суда.

Кроме того, в своих решениях суды сослались на определение Конституционного суда РФ от 9 ноября 2017 года N25160-О, в котором отмечено, что предоставление земельных участков многодетным семьям является мерой социальной поддержки, поэтому возложение на таких граждан дополнительных финансовых затрат по проектированию и строительству инженерной и коммунальной инфраструктуры недопустимо.

Суды обязали региональное правительство и мэрию в течение полугода запланировать и построить сети инженерно-технического обеспечения.

Кроме того суд вынес частные определения, которые направил в правительство Саратовской области и администрацию города. В этих определениях судьи указали на необходимость соблюдения закона и недопустимость нарушения прав граждан. По закону, получив частное определение, чиновники обязаны в течение месяца отчитаться, как устраняются допущенные ими нарушения.

В настоящее время в Саратовской области проживает около 20 тысяч многодетных семей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в министерстве строительства и ЖКХ, всего им бесплатно было предоставлено 8815 земельных участков. По данным ведомства, более 60 процентов участков обеспечены электричеством, примерно к такому же количеству наделов построены дороги, вода подведена только к 45,4 процента участков, газ имеется в 39,3 процента владений.

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Как признали в областном минстрое, в ряде муниципалитетов строительство инфраструктуры не ведется в связи с отсутствием средств. По информации чиновников, на эти цели не хватает 4,5 миллиарда рублей.