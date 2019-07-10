В Удмуртии запустили проект "Сохраним жизнь", направленный на снижение количества абортов.

По словам уполномоченного при главе региона по правам ребенка Ольги Авдеевой, его актуальность вызвана сложной демографической ситуацией: с 2016 года в республике идет спад рождаемости. Чиновники хватаются за голову и задаются вопросом: какие меры предпринять, чтобы женщины не отказывались от родов? Жительницы Удмуртии делают около шести тысяч абортов в год, из них лишь половина - по медицинским показаниям.

- Не исключено, что мы сможем повлиять на решение женщин, - говорит Ольга Авдеева. - С этой мыслью родился проект "Сохраним жизнь". Мы отталкивались от опыта Пензенской области, где работу проводит благотворительный фонд, которым руководила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она, кстати, присутствовала на презентации проекта.

- В Ижевске я увидела программу, к которой на разных этапах подключают не только докторов, но и оказывают всю социальную помощь и поддержку, - отметила Кузнецова. - А еще, что самое главное, занимаются профилактикой, чтобы вопроса об аборте в принципе не стояло.

Цель проекта "Сохраним жизнь" - не только снизить показатель прерывания беременностей без медицинских показаний, но и популяризировать понятие ценности репродуктивного здоровья женщин. Руководитель проекта Анна Юшкова считает, что для этого нужно повышать квалификацию специалистов, которые работают с женщинами в момент их выбора.

- Алгоритм будет следующим: на прием к акушеру-гинекологу приходит беременная, далее акушер предлагает ей посетить специалиста медико-социального кабинета. Все это происходит в начале недели тишины, чтобы женщина могла повторно прийти в наш кабинет, все обдумав. В медико-социальном кабинете ее встречает психолог, задача которого - вместе исследовать возможные причины прерывания беременности. Важно разделить в сознании женщины понятие ребенка и тех проблем, которые привели ее к мысли прервать беременность, - рассказала Юшкова.

По ее словам, практика Пензенской области показывает, что для решения проблем, которые есть у беременных, достаточно года. Именно поэтому при необходимости для консультации в кабинет могут пригласить других специалистов, например работника социальной сферы или юриста.

- Мы восемь лет занимаемся профилактикой социального сиротства, поэтому для нас важно, чтобы поддержка женщин, которые сомневаются в рождении ребенка, привела не только к росту рождаемости, но и не сопровождалась увеличением количества отказников. Важно сформировать эмоциональную связь женщины с ребенком до его рождения, - высказала свое мнение партнер проекта Ольга Печенникова.

Мнение

Дмитрий Чистяков, руководитель Совета отцов Удмуртии:

- Имеет ли мужчина право голоса, когда речь идет об аборте? Я считаю, что это вопрос любви или не любви. Женщины идут на аборт, когда не чувствуют себя защищенными, не верят своему мужчине, потому что он ненадежный. У нас сейчас столько разных мастер-классов проводят по любой специальности, мы кого только не выращиваем - менеджеров, брокеров, но не мужчин. Слово отца - это важно. Нужно забыть про обсуждение абортов только в узком кругу женщин и медиков.