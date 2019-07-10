В начале июля в Ульяновске в рамках Недели национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" состоялась встреча руководства региона с предпринимателями и представителями кредитных организаций.

Об этом рассказывает исполнительный директор Фонда развития и финансирования предпринимательства Оксана Кузнецова.

Оксана Павловна, предпринимательство оказывает все большее влияние на развитие нашего общества. Именно поэтому ему уделяется столько внимания?

Оксана Кузнецова: Многое уже сделано для поддержки предпринимателей, и еще немало нам предстоит выполнить. Как раз на это и ориентируют нас положения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Например, в 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных, должна составить 178 тысяч человек. Необходимо отметить, что в рамках нацпроекта у нас действуют пять региональных программ: популяризация, акселерация, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, создание системы поддержки фермеров и развитие сельхозкооперации.

Тема финансовой поддержки предпринимательства стала главной на прошедшей встрече?

Оксана Кузнецова: Разумеется! Ведь именно финансированию бизнеса посвящен большой блок нацпроекта. При этом наиболее значимой частью работы является расширение финансовой поддержки малого бизнеса. В настоящее время в Ульяновской области создана единая инфраструктура финансовой помощи бизнесу, которая включает гарантийную поддержку, микрофинансирование, лизинг и финансовую программу Регионального фонда развития промышленности. Хочу особо подчеркнуть: в этом году при работе единой инфраструктуры будет профинансировано более 350 предприятий малого бизнеса на сумму более 600 миллионов рублей.

Что подразумевает под собой акселерация - еще одно направление нацпроекта?

Оксана Кузнецова: Все, что связано с продвижением предпринимательства и продукции ульяновских товаропроизводителей. Здесь мы реализуем ряд новых мероприятий: закупочные сессии, контрактные биржи, вывод на электронные торговые площадки и не только. Также акселерация включает в себя инфраструктурную поддержку в виде территорий опережающего развития. При этом наша Корпорация развития промышленности и предпринимательства оказывает серьезную организационную и финансовую поддержку предпринимателям, чтобы они могли достойно конкурировать со своей продукцией в других регионах и за рубежом.

Как ульяновские банки участвуют в реализации национального проекта?

Оксана Кузнецова: Активно кредитуют предпринимателей по программе субсидирования процентных ставок - ставка по кредитам составляет не более 8,5 процента. Для этих целей на федеральном уровне запущена и реализуется новая программа по стимулированию кредитования, в которой участвуют более семидесяти российских банков, в том числе и крупные ульяновские кредитные учреждения. Банк России стимулирует банки активнее сотрудничать с малым и средним предпринимательством. Снижаются не только ставки, но и требования к банкам, желающим участвовать в программах льготного кредитования бизнеса.

В то же время если прежде банки конкурировали, борясь за солидных клиентов, то теперь стратегия меняется. Им приходится буквально взращивать новых заемщиков, проводить обучение финансовой грамотности начинающих бизнесменов. Только в этом случае мы реально сможем увеличить численность предпринимателей в регионе и достичь рубежей, определенных национальным проектом.

Тем не менее на встрече достаточно остро обсуждались трудности, возникающие во взаимоотношениях между предпринимателями и кредитными учреждениями...

Оксана Кузнецова: К сожалению, определенное непонимание продолжает присутствовать. Именно поэтому в рамках Недели национального проекта мы встретились с представителями банков и предпринимателями, обсудили и сформулировали предложения региональным и федеральным структурам о возможных путях решения данных проблем.

Предложили, например, внести изменения в законодательство, позволяющие кредиторам разъяснять причину отказа в предоставлении кредита. Предложили рассмотреть инициативу о разрешении доступа финансово-кредитным организациям, осуществляющим финансирование предпринимательства, к сведениям об исполнении бизнесменами своих обязательств по уплате налогов и сборов, а также об их открытых расчетных счетах. Это позволит оперативно решать вопросы оказания финансовой помощи предпринимателям, значительно повышая результаты и эффективность национальных проектов.

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