"Друзья - сябры" встретились в Нижнем Новгороде

Вот уже четвертый год сообщество российских и белорусских журналистов "Друзья - сябры" объединяет представителей информационного сообщества двух стран. Идея клуба проста: рассказать (и показать!) своим коллегам, чем живут и гордятся две страны Союзного государства, сделать это непринужденно и в дружеской обстановке. А потому члены этого клуба много путешествуют по городам России и Беларуси, по-доброму спорят и дискутируют, да и вообще просто дружат. Недавно очередной точкой на карте, собравшей "друзей и сяброў" вместе, стал Нижний Новгород.

Нижегородцев и белорусов давно связывают крепкое партнерство и добрые отношения. Судите сами: по итогам прошлого года Беларусь заняла первое место по объему товарооборота с Нижегородской областью из 139 стран - партнеров этого края (почти 950 млн долларов). В Нижнем расположены ведущие предприятия, задействованные в возведении Белорусской АЭС. Крепкие связи белорусов и нижегородцев вылились не только в торгово-экономические, но еще и в культурные, образовательные, научные проекты. К слову, Нижний Новгород и Минск давно являются городами-побратимами. Дружат между собой Арзамас и Воложин, Кстово и Новополоцк, Борский и Молодечненский районы…

В Нижнем Новгороде все дышит историей, и, конечно, здесь сплошные находки для туриста. Увидеть все 13 башен величественного кремля в центре, набережные и необъятные просторы Оки и Волги, особняки старинных купеческих фамилий на улицах города. Пройтись по ступенькам Чкаловской лестницы (а их почти 500!). Взглянуть на Нижний с другой стороны - с вод Волги и Оки - во время прогулки на речном кораблике. А еще лучше - пролететь над Волгой! Ведь в городе есть не только "речное такси", но и "воздушное": канатная дорога над рекой занесена в Книгу рекордов Гиннесса и является самой длинной переправой над водой в Европе (3661 метр при перепаде высот 62 метра!). Для местных жителей это один из видов городского транспорта, а для туристов - возможность увидеть панорамы города с высоты птичьего полета.

Нижегородский край славится своими промыслами. Для знакомства со многими можно смело отправляться в Городец, где расположился туристический комплекс "Город мастеров", воссозданный в традициях русского деревянного зодчества. Знаменитая городецкая роспись, золотая вышивка, жбанниковская свистулька, гончарство и резьба по дереву - это все можно не только посмотреть в "Городе мастеров", но и сделать своими руками под руководством ремесленников. Ну и какая же встреча без чаепития и вкуснейших городецких пряников? Для этого вам - в Музей самоваров!

"Воздушное" такси - это канатная дорога над Волгой длиной 3661 метр при перепаде высот 62 метра!

А сколько интересного ждет вас в музее-квартире Максима Горького! 2000 личных вещей писателя, заботливо собранных хранителями музея в 10-комнатной квартире, в которой в свое время жил Горький. Увлекательные рассказы экскурсоводов, особенно история о том, как подружились, а затем и породнились отец белорусского классика Максима Богдановича Адам Богданович и Максим Горький.

Нижегородцы смогли показать нам и такие места, в которые попасть практически невозможно. Например, мы своими глазами увидели, как создаются современные суда на заводе "Красное Сормово". А еще побывали за закрытыми дверями Нижегородского отделения Госбанка - настоящий терем с уникальными росписями. Рассказать обо всех обязательных для посещения местах вряд ли можно, да и не нужно, приезжайте сами. Потому что Нижний нужно увидеть своими глазами и непременно прочувствовать. А еще в конце такого насыщенного пресс-тура белорусско-российские "Друзья - сябры" тонко подметили: ни белорус в России, ни россиянин в Беларуси никогда не будет чувствовать себя чужим. Потому что мы одинаково мыслим, верим в одни и те же ценности, чтим традиции и не забываем прошлое. А еще - безгранично гостеприимны и радушны.