Бывший начальник ГУФСИН Кузбасса получил срок за коррупцию

На восемь с половиной лет колонии строгого режима осужден бывший начальник ГУФСИН России по Кемеровской области Константин Антонкин, признанный виновным в коррупционных преступлениях. Приговор вынес сегодня Рудничный районный суд.

Следствие и суд установили, что в 2012 году Антонкин предложил директору строительной фирмы сделку: он обеспечивает фирме государственный контракт на разработку проектно-сметной документации для строительства нового следственного изолятора, а директор оформляет для него в собственность выбранный земельный участок, строит там дом и покупает кухонный гарнитур. Свои услуги глава тюремного ведомства оценил в десять с лишним миллионов рублей при сумме госконтракта в 60 миллионов.

Забегая вперед, надо сказать, что условия госконтракта так и остались не выполненными, и были незаконно потрачены более 44 миллионов бюджетных рублей.

- Когда предприниматель согласился, обвиняемый убедил директора строительного управления ФСИН заключить контракт именно с этой организацией, - рассказала "РГ" официальный представитель СУ СК РФ по Кемеровской области Надежда Ананьева. - О произошедшем стало известно сотрудникам регионального УФСБ. Следователи провели у фигуранта обыски, изъяли документы, установили и допросили очевидцев.

В период расследования уголовного дела по ходатайству следствия обвиняемого отстранили от должности и заключили под стражу. Результаты судебных экспертиз, включая лингвистическую, легли в основу доказательств совершенных преступлений. Со следствием Антонкин не сотрудничал и в судебном заседании вину не признал.

- Государственный обвинитель, предоставив доказательства виновности 49-летнего экс-чиновника, предложил назначить ему в качестве наказания девять лет лишения свободы с запретом шесть лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, - сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.- В итоге суд признал Антонкина виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. За совокупность преступлений он осужден на восемь лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. И занимать вышеупомянутые должности не сможет четыре года. Незаконно полученное в качестве взятки имущество конфисковано. Исковые требования регионального ГУФСИН о возмещении 44 миллионов рублей ущерба в доход государства также удовлетворены в полном размере.