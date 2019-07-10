Новости

Во Франции отреставрировали могилу жены графа Муравьева-Амурского 08:27
На ВДНХ сегодня откроют новый памятник 08:06
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ 07:45
"Локомотив" не может договориться с Гилерме 07:21
В столице сегодня будет прохладно и дождливо 07:09
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому 07:06
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма 06:42
В Бурятии столкнулись два пассажирских автобуса 06:09
В Индии более 60 тысяч человек оказались в зоне наводнения 06:05
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в правительство Якутии 05:48
Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей 05:45
Британская турфирма выплатит клиентке 24 тысячи евро компенсации 05:29
Амурчанка отдала два млн рублей за "прилет" московских экстрасенсов 05:20
Школьник из КНР передал в дар музею Победы книгу по танкостроению 05:14
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка 05:04
Трамп назвал посла Британии в США "напыщенным дураком" 04:55
В США число заболевших корью достигло рекордного с 1992 года уровня 04:39
На Камчатке зарегистрировали два землетрясения за пару часов 03:53
Сотрудница госдепа получила три года тюрьмы за связи с разведкой КНР 03:19
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине 03:16
США призвали Турцию прекратить бурение в водах Кипра 03:10
Злоумышленники повредили самый крупный нефтепровод Перу 02:47
Foreign Policy: Франция и Британия увеличат контингент в Сирии 02:27
Пассажирские Boeing и Airbus столкнулись в аэропорту Амстердама 02:23
Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов 02:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 07:06
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на медиков из Университета штата Джорджия.

Исследователи связали слабые мышцы с частыми стрессами, отсутствием необходимой физической активности и определенным влиянием питания на организм. То есть, с факторами, которые снижают чувствительность к инсулину, увеличивая тем самым риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: iStock
Ученые назвали шпинат самым мощным стимулятором для роста мышц

Специалисты не исключают, что физическая форма человека может быть одним из важнейших показателей здоровья, и что состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, например, затрудяя его или делая в итоге неэффективным (речь о ситуациях, когда люди после похудения не могут удержать вес).

- Есть масса преимуществ развития мышечной системы. Фактически, более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету. Также мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. В этом случае одно из многочисленных преимуществ мускул для здоровья заключается в том, что они "вытягивают" глюкозу из крови, - отметил доктор Райан Харрис.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ "Комсомолец"
В челябинский офис "Красного и белого" пришли с обысками
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко