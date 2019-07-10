В Новосибирске проходит удивительная выставка "Натан Фарб. Кто эти люди?". В далеком 1977 году американский фотограф и журналист Натан Фарб сделал портреты новосибирцев. Кто бы мог подумать, что история сорокалетней давности получит продолжение, а новосибирцы из 2019 года будут пристально вглядываться в безымянные фотографии, пытаясь найти на них своих близких, а то и себя?

Сегодня молодые люди скажут: "Что же здесь необычного?". Но уже то, что американец в годы холодной войны приехал в СССР, - почти фантастика. Тогда писатели, артисты, художники иной раз сами заглядывали за "железный занавес", но и только. А Натан Фарб приподнял его для всех: по возвращении в Соединенные Штаты он представил фотопроект "The Russians 1978" и опубликовал кадры из него в New York Times, подписав "Советские люди немногим отличаются от нас".

Летом 1977-го господин Фарб попал в СССР по программе культурного обмена между СССР и США. В Новосибирск прилетела группа деятелей культуры, которая представила выставку "Фотография в США" - в специально сооруженном шатре на улице Планировочной в Ленинском районе. Афиши были расклеены по городу - и так люди узнавали о выставке, а сарафанное радио распространило новость и за его пределы - поэтому на портретах немало деревенских жителей. Есть сведения, что в день выставку посещало пять-десять тысяч человек - выстраивались очереди. Очевидцы вспоминают, как любопытно было посмотреть на заграничного фотографа, на достижения Америки, которые были на снимках. Ведь об этом нельзя было узнать ни по радио, ни по телевидению.

Но главное, что любой посетитель мог попозировать американскому фотографу Натану Фарбу. Он работал с последним достижением западной фототехники - камерой Polaroid Type 55. "Чудо-аппарат" здесь же "выдавал" черно-белые снимки, которые американец дарил новосибирцам.

- Конечно, снимки не остались только у наших соотечественников. По некоторым данным, около пяти тысяч негативов были нелегально вывезены из СССР дипломатической почтой, - говорит сотрудник Музея Новосибирска Юрий Лобанов. - Несмотря на холодную войну между двумя державами, выставка Фарба вызвала огромный интерес американцев. Вопреки антисоветской пропаганде в портретах советских граждан они увидели людей, поразительно похожих на них самих. "Хочу, чтобы вы полюбили этих людей!", - под таким девизом проходила в США выставка Натана.

А в конце прошлого года, спустя четыре десятка лет, Натан Фарб, который сейчас живет на севере штата Нью-Йорк неподалеку от канадской границы, вновь посетил Новосибирск. Несмотря на почтенный возраст - 77 лет, он решился на далекую поездку и никак не ожидал, что встретится с героями своих фотографий - повзрослевшими и поседевшими, но невероятно доброжелательными и открытыми.

Идея все повторить и узнать, как сложилась судьба у тех "русских", родилась у кинодокументалиста из Германии Анатолия Скачкова и писателя, журналиста Андрея Филимонова. Они выложили в соцсети около трехсот фотографий из того самого альбома Натана Фарба 1977 года. И попросили помочь найти героев для продолжения фотопроекта "The Russians". И все завертелось. Всего за несколько дней пользователи сделали более двух тысяч перепостов этого фотоальбома. Все листали фотографии, замирали над портретами, а потом звонили знакомым: "А это не ты? Не твои мама, папа?". Так были найдены десятки героев проекта и их потомки. С некоторыми из них Натан Фарб смог увидеться в Новосибирске и, конечно же, сфотографировать. Трогательные встречи, разговоры, которые отсняла съемочная группа из Германии, войдут в документальный фильм.

- Я хочу поблагодарить всех русских, которые пришли фотографироваться со мной снова. Они все замечательные. Я так взволнован! Никогда не думал, что те фотографии вернут меня в Россию, и я переживу столько эмоций, что слезы будут катиться по моим щекам, - поделился господин Фарб на встрече в Новосибирском пресс-клубе. - Какими я увидел новосибирцев спустя сорок лет? Мне кажется, изменений немного. Меняется мода, одежда, появились гаджеты. Но люди остаются людьми. С портретов и тогда, и сейчас смотрят красивые, добрые глаза. Американская пропаганда изображала советских людей измученными и угнетенными, а пропаганда в СССР "рисовала" советскую женщину на тракторе. Я увидел совсем другое.

Новосибирцы без труда узнали среди героев выставки депутата Госдумы РФ Николая Харитонова (в 1977-м - директор совхоза "Галинский"). Председатель Новосибирского союза журналистов Яков Самохин нашел портрет отца - известного советского писателя-сатирика Николая Самохина.

- Я тоже был на той выставке в 1977 году, но в объектив к Натану не попал, не сложилось. Зато я оказался во втором туре, в 2018 году, когда господин Фарб приезжал в Новосибирск. Я вместе с другими "найденышами" поехал в студию, фотографировался. Коллаж, который мы сделали, размещен на стенде - мой отец в 77-м и я в 2018-м. Ему 43, мне 58. Теперь это фото стоит у меня на столе. Я на него смотрю, и мне становится теплее на душе, - поделился Яков Самохин на открытии выставки в Театральном сквере.

На встречу с Натаном Фарбом пришла и Ольга Аникина с мамой Зинаидой Прянишниковой. Натан обрадовался им, словно родным.

- Мне было три года, когда мама привела меня на выставку. Единственное, что запомнила - красную машину посередине зала. В семейном альбоме хранится та самая черно-белая фотография с "Полароида", - говорит Ольга.

Настоящими звездами новой фотосессии стали сестры Светлана и Татьяна Албаут, которым в 1977-м не было и трех лет. Татьяна живет в Москве и специально в прошлом году прилетела в Новосибирск с младшей дочерью на встречу с фотографом.

- Девочки пришли со своими дочерьми. Светлана протянула мне букет цветов, мы встретились глазами и расплакались, - говорит Натан Фарб.

- Наших родителей уже нет, а фотография осталась. Вот такая семья у нас и была - научная и творческая одновременно. Мама, Галина Николаевна - ученый, профессор, доцент Сибстрина. Папа, Виктор Михайлович, в том же институте воспитал не одно поколение архитекторов. Та выставка была огромным событием: старшей сестре Ларисе (на фото ей восемь), запомнились толпы людей. А мама была в абсолютном восторге от фотографий, - поделилась Светлана Албаут.

Кстати

Выставка "Кто эти люди?" подготовлена Музеем Новосибирска и Натаном Фарбом при поддержке мэрии города. Она продлится год - будет перемещаться по разным районам Новосибирска. Сотрудники Музея Новосибирска и автор фото надеются, что новосибирцы смогут узнать на этих снимках знакомых, друзей или даже себя. Просьба сообщить об этом в музей. Электронный адрес: muzgor@mail.ru.