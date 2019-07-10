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10.07.2019 19:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пчеломор

На Алтае и в Курске выясняют причины массовой гибели пчел
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул) , Анна Скрипка (Курск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
В регионах в разгар медосбора начали массово гибнуть пчелы. В Алтайском крае столь масштабный мор зафиксирован впервые. А в Курской области бедствие затронуло половину пасек. Кто виноват - сейчас выясняют специалисты.
Точно определить химикат, которым обрабатываются поля и который губит пчел,почти нереально. Фото: EPA Точно определить химикат, которым обрабатываются поля и который губит пчел,почти нереально. Фото: EPA
Точно определить химикат, которым обрабатываются поля и который губит пчел,почти нереально. Фото: EPA

Первые сообщения о гибели пчел на Алтае стали поступать с начала июля. По данным регионального минсельхоза на 5 июля, пострадало несколько сотен пчелосемей в семи районах края. А по оценкам Союза пчеловодов Алтая, масштаб бедствия серьезней: гибель пчел зафиксирована примерно в 30 районах.

Фото: iStock
Стала известна причина массовой гибели пчел в Удмуртии

"Просто пчеловоды, которые работают неофициально, не сообщают об этом", - пояснил корреспонденту "РГ" глава регионального союза и председатель правления Национального союза пчеловодов России Сергей Тастан.

Есть хозяйства, которые потеряли по 200-300 пчелосемей. Но обратиться в суд за возмещением убытков смогут не все - только те, кто документально подтвердит наличие такого объема пчелосемей и их размещение на обработанных полях.

Замминистра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин назвал несколько версий. Возможно, фермеры не сообщили пчеловодам об обработке полей пестицидами, либо пчеловоды проигнорировали эти сообщения. Не исключено, что аграрии нарушили санитарные нормы или химикаты имели повышенную концентрацию. Вещество, которое используют фермеры, оказалось очень ядовитым.

Насекомые гибнут там, где нет согласованности между растениеводами и пасечниками. То, что в одном случае на Алтае пчелы погибли из-за пестицидов, подтвердили в регуправлении Россельхознадзора. По словам его представителя Владислава Сакова, в рапсе обнаружили лямбда-цигалотрин, применяемый для борьбы с вредителями. Специалистам предстоит проверить и другие случаи.

- Мы не первый год выступаем за запрет пестицидов и ядохимикатов в крае и стране в целом, - заявил Сергей Тастан. - Нужно использовать органические удобрения и не вредить ни себе, ни природе.

Эксперты призывают ужесточить ответственность за гибель таких нужных насекомых. Если не станет пчел, можно забыть о меде и урожае всех опыляемых ими культур

Ежегодно в регионе собирают около восьми тысяч тонн меда. В Союзе пчеловодов уверены, что массовый мор скажется на объемах сбора, и алтайский мед может заметно подорожать.

Пчеломор также зарегистрирован в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской и Орловской областях. В ЦФО сообщения об этом начали поступать еще в мае.

- Отобрано более 800 проб павших пчел, взяты на анализ рамки, растительная масса, - сообщил руководитель управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев. - Всего пока обработано 10 процентов.

Он тоже считает, что все это - результат непонимания как со стороны пчеловодов, которые ставят ульи там, где хотят, так и аграриев.

Фото: EPA
Из-за пестицидов на пасеках гибнет до 40 процентов пчелиных семей

- Некоторые фермеры дают объявление в газетах: "Поля будут обрабатываться химикатами. Срок обработки - с июня по октябрь". Разве так можно? - возмущается Турнаев. - А пчеловоды потом нам звонят и требуют: "Запретите обработки! Спасите наших пчел!"

Из более чем 1100 пасек в Курской области зарегистрирована лишь половина. У остальных нет ветпаспорта и возможности получить компенсацию за ущерб.

- У пасечника погибло 40 пчелосемей, - рассказывает Турнаев. - Он говорит, что держит пчел для себя, потому и не стал регистрировать. Но для себя можно держать четыре пчелосемьи, а 30-40 - это уже с прицелом на продажу меда.

Точно определить химикат, которым обрабатываются поля, почти нереально. Да и штраф для виновного в пчеломоре - всего 50 тысяч рублей. Эксперты призывают ужесточить ответственность за гибель важных насекомых. Если не станет пчел, можно забыть о меде и урожае всех опыляемых ими культур.

На заметку

Пасека должна быть зарегистрирована в ветслужбе региона. При подозрении на отравление пчел владелец обязан известить ее о случившемся. Далее следует обратиться в местную администрацию для создания комиссии. Она проводит осмотр пасеки и место гибели пчел. Ветеринар отбирает пробы насекомых и растений с поля. Они опечатываются и отправляются в аккредитованную лабораторию. Доставка проб осуществляется за счет владельца пасеки, а ее срок не должен превышать одних суток с момента отбора материала. Заключение экспертов позволит добиться возмещения ущерба, причиненного пчеловоду, в судебном порядке.

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