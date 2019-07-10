В строительном гипермаркете на Алтае произошел пожар

В Барнауле произошел пожар в крупном магазине строительных материалов "Аксиома".

Сообщение о возгорании в гипермаркете поступило на пульт МЧС в третьем часу дня. Покупатели и продавцы успели эвакуироваться из здания самостоятельно.

- Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. - В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы, была задействована автолестница и коленчатый подъемник.

Спустя полчаса пожар удалось полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров, от огня пострадала кровля.

По предварительной информации, причиной пожара в гипермаркете могло стать короткое замыкание.