Ольга Селянина - пожалуй, самая известная обманутая дольщица в Новосибирске. Известна она прежде всего несгибаемой волей и упорством. Все эти годы Ольга продолжает подавать иски в суды, выходить на пикеты, писать открытые письма, задавать неудобные вопросы представителям власти, в общем всячески волновать общественность. Делает она это уже вряд ли для себя - скорее, для нас с вами.

Избавиться от унизительного понятия "обманутый дольщик", о чем сейчас говорят в высших эшелонах власти страны, - задача не то чтобы не из легких. Скорее, из невыполнимых. Помочь Ольге Селяниной, которая много лет сражалась за свои квадратные метры в судах, писала жалобы в прокуратуру, полицию и куда только можно, сейчас уже не получится. И избавиться от клейма обманутой дольщицы ей не удастся. Живой символ смутной эпохи, в которой одни теряли последнее, а другие сколачивали состояния.

При этом совершенно очевидно, что в потерях Ольги виноваты не только ушлые предприниматели, но и очень неповоротливая правоохранительная система. Ольга искала у этой системы защиты - а решения оборачивались против нее.

Ольга Селянина отдала деньги за квартиру в строящемся доме в декабре 1993 года, планируя въехать в новое жилье в 1994-м, четверть века назад. Позже выяснилось, что в кассу компании эти деньги так и не попали, и спустя много-много лет, только в 2001 году, директора привлекли к уголовной ответственности за мошенничество (пять лет условно - не очень строгое наказание с точки зрения тех, кто остался без жилья, вложив в покупку последние деньги). В деле было несколько эпизодов, при этом по эпизоду с Ольгой Селяниной предприниматель и вовсе избежал наказания - сроки давности истекли. Неудивительно: РУВД Железнодорожного района расследовало дело четыре года. А в суде того же района оно, по словам Ольги Селяниной, пролежало без движения еще год. Какие уж тут сроки. Параллельно суд взыскал стоимость квартиры Ольги с фирмы, которую возглавлял директор-мошенник, но имущества у юридического лица, конечно же, не оказалось - взыскивать было нечего.

Тем временем в квартиру Ольги вселились другие люди: арест со спорного имущества сняла одна из судей, недвижимость перепродала другая организация, и женщина осталась ни с чем.

- Я более двухсот раз обращалась за помощью к адвокатам, но они отказывались со мной работать без предварительной оплаты, - говорит Ольга, которой в середине 1990-х приходилось даже голодать - не на акциях протеста, а в буквальном смысле из-за отсутствия средств. - При этом обвиняемый нанимал дорогих защитников.

Без посредников-профессионалов она обходится и сейчас - недавно вновь подала в суд иск с требованием компенсировать ей ущерб, нанесенный государственными органами, а именно судом, следствием, судебными приставами. Иск - 170 страниц текста, где перечислены все неверные действия правоохранителей, из-за которых Ольга осталась без квартиры, а присвоивший ее средства гражданин, по сути, избежал ответственности. "За недобросовестное отношение к обязанностям сотрудники правоохранительных органов получали зарплату, а за содействие преступлению не отвечали, - говорит Ольга Селянина. - Как жить с этим? Кого мне пригласить на юбилей - 25 лет обманутый дольщик?"

Суд отказывается рассматривать требования Ольги, потому что составлены они юридически неграмотно. Но за этой нелепой с точки зрения юристов формой кроется простая и очевидная суть - чтобы все было по справедливости. Запрос, который, увы, не будет услышан и удовлетворен. С тотальной несправедливостью Ольга Селянина не смогла смириться за четверть века - и за эту вечную борьбу, за это умение не сдаваться она заслуживает глубокого уважения. Собственно, это единственное, что мы, вооруженные огромным правозащитным аппаратом, сегодня можем ей дать.

И, конечно, не следует думать, что Ольга Селянина - безнадежная чудачка, а ее случай - из ряда вон. Таких, как она, сотни. Защита прав участников долевого строительства много лет на контроле у властей, на днях в Новосибирске сдали сотый долгострой, который удалось "разморозить" с 2010 года, но искоренить проблему пока, увы, не получается. Компании банкротятся, их руководители оказываются в СИЗО. И в областном реестре проблемных домов их по-прежнему более 50.

А как сегодня помогают обманутым дольщикам правоохранительные органы? Может быть, набили руку? Вот только один пример. В правительстве Новосибирской области в этом году уже неоднократно анонсировали завершение строительства печально известного дома на улице Тульской. Квартиры здесь дольщики "первой волны" ждут больше двенадцати лет, а дольщики "второй волны", заключавшие не так давно незаконные договоры с подрядчиком, обивают пороги всех инстанций и устраивают голодовки, чтобы власти признали их права на недвижимость. Возбуждались и уголовные дела в отношении коммерсантов, которые в разные годы нагрели руки на этой площадке. Но о том, чтобы кто-то из них был серьезно наказан, пока не слышно.

Между тем

Ольга Селянина - по образованию она инженер-строитель - видит корни проблемы не только в слабости правоохранительной системы, но и в недостатках внутреннего регулирования отрасли. И эти недостатки продолжают усугубляться.

- О низком качестве строительных работ сегодня говорят все, но в чем причина? В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса, сегодня строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, - недоумевает Ольга Селянина. - То есть организация контролирует сама себя. А так как на первом месте у нее как у любой коммерческой организации стоит прибыль, легко объяснить результат. В отрасли нужно менять систему контроля.