В новых вагонах, которые заменят прежний подвижной состав, предусмотрены самые современные системы безопасности и комфорта. Они оборудованы автоматическими входными и тамбурными дверями с электромеханическим приводом, кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами.
Каждое пассажирское место оснащено электрической розеткой с напряжением 220 В. В служебных отделениях установлены СВЧ-печь и холодильник.
Безопасность пассажиров обеспечивают пожарная сигнализация, система контроля температуры нагрева буксовых узлов и модуль видеонаблюдения.
Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены металлические пандусы.
Немаловажное для Сибири обстоятельство: вагоны, изготовленные в специальном климатическом исполнении, рассчитаны на работу при температуре наружного воздуха от -45 до +45 градусов.
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