Шесть новых плацкартных вагонов будет эксплуатировать Байкальская пригородная пассажирская компания на участке Лена - Таксимо. Первые поезда на днях торжественно отправились в рейс с вокзала станции Северобайкальск.

В новых вагонах, которые заменят прежний подвижной состав, предусмотрены самые современные системы безопасности и комфорта. Они оборудованы автоматическими входными и тамбурными дверями с электромеханическим приводом, кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами.

Каждое пассажирское место оснащено электрической розеткой с напряжением 220 В. В служебных отделениях установлены СВЧ-печь и холодильник.

Безопасность пассажиров обеспечивают пожарная сигнализация, система контроля температуры нагрева буксовых узлов и модуль видеонаблюдения.

Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены металлические пандусы.

Немаловажное для Сибири обстоятельство: вагоны, изготовленные в специальном климатическом исполнении, рассчитаны на работу при температуре наружного воздуха от -45 до +45 градусов.

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