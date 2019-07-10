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10.07.2019 12:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

По регионам России протянут цепь культурных кластеров

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Создание в регионах России культурно-образовательных кластеров с концертными залами, творческими школами и выставочными пространствами обсудили в Кемерове.
Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Многие кемеровчане все еще с иронией воспринимают то, что столица угольного региона претендует на статус культурной столицы Сибири. Но если вспомнить слова художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева о культурной мощи России в горизонтальном измерении, все встает на свои места.

Фото: Ксения Бубенец
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- Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Владивосток, Калининград, Севастополь… 10-12 крупных культурных столиц - это то, что сейчас необходимо России, - сказал маэстро, прибыв в Кемерово этой весной с Пасхальным фестивалем.

Проект будущего кластера с филиалами Мариинки, Русского музея, Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского, Московской академии хореографии и Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) уже готовится.

- Очень важно, чтобы новые филиалы органично вписались в инфраструктуру, которая существует в регионе, чтобы создание нового привело к развитию того, что уже есть, а местный культурный потенциал использовался максимально. Чтобы культурная жизнь региона стала богаче, а интерес к постановкам, выставкам и другим культурным мероприятиям, которые здесь проходят, повысился и у россиян, и у зарубежных туристов, - отметила начальник департамента науки и образования министерства культуры РФ Наталья Шутенко.

Фото: Анна Волкова/РИА Новости
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Получить обратную связь от представителей креативной индустрии, музеев, театров, вузов и колледжей, инициаторов социокультурных проектов и основателей арт-пространств - такую цель преследовали организаторы встречи в Кемерове. На следующей неделе они отправятся в Калининград, еще через неделю - в Севастополь, а в сентябре - во Владивосток. Именно эти города выбраны в качестве участников президентского проекта по созданию новых точек роста культурно-образовательной инфраструктуры России.

Предполагается, что в каждом из кластеров обязательно будет театр оперы и балета, музей, музыкальная школа, академия хореографии и вуз, но, в то же время надо помнить, что у каждого города своя атмосфера и специфика. Так, если Кемерово - центр Сибири, то Владивосток - форпост российской культуры на востоке, Калининград - на западе, а Севастополь вообще особенный город, подчеркнула Наталья Шутенко.

Кстати, в Кемерово новые филиалы образовательных учреждений уже начали работать. Сделала первый набор Центральная музыкальная школа. Учебный год в сибирском филиале, который будет базироваться в Центральной детской школе искусств Кемерова, начнется в сентябре. А пока будущие ученики и десять педагогов, успешно прошедших конкурсные испытания, обучаются по интенсивной программе в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Всего же слушателями курсов станут пятьдесят преподавателей творческих учебных заведений из разных регионов.

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В свою очередь, Академия хореографии и Школа креативных индустрий откроют филиалы в Сибири в следующем году, а в конце июля - начале августа будет объявлен конкурс для кандидатов в управленческие команды Сибирского кампуса РГИСИ. Осенью начнут набирать преподавателей в Школу креативных индустрий. Подготовка ребят, которые обладают творческим потенциалом, будет осуществляться нескольким направлениям: "Анимация", "Виртуальная дополненная реальность", "Веб-дизайн", "Моушн-дизайн" и другие. Кроме того, будут открыты лаборатории звукорежиссуры и работы со светом.

Следующий этап - развивать программы и для взрослых, в том числе, для людей старшего поколения.

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