В среду Следственный комитет России объявил о завершении работы по громкому уголовному делу высокопоставленных региональных чиновников, вырубивших в природном заказнике здоровый лес под видом больного.

Иркутские следователи разбирались с действиями министра лесного комплекса области Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике "Туколонь".

Как объяснили в СК, всем фигурантам расследования в ближайшее время будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

По данным следствия, министр лесного комплекса Иркутской области, будучи осведомленным "об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника "Туколонь", не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений на территории заказника и к прекращению незаконной рубки, и в силу занимаемой должности способствовал проведению мероприятий по заготовке древесины".

В результате была незаконно назначена, согласована и проведена сплошная санитарная рубка в заказнике. Уничтожено незаконной рубкой 120 гектаров заповедного леса. По подсчетам следователей, лесному фонду Российской Федерации был нанесен ущерб на 748 миллионов рублей.

Сергею Шеверде было предъявлено обвинение по уголовной статье "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий". Суд по ходатайству следствия отправил его за решетку.

Уничтожено незаконной рубкой 120 гектаров заповедного леса. Ущерб - 748 миллионов рублей

Также к уголовной ответственности "за способствование вырубке лесного фонда" были привлечены временно замещавший должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексей Туги, директор "Казачинско-Ленского лесхоза" Геннадий Рыков и инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Иркутской области" Александр Владимиров.

Им предъявлено обвинение по целому списку уголовных статей: "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий", "незаконная рубка лесных насаждений", "нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов".