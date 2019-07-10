В Чите пассажирка угнала такси, не дождавшись водителя

Необычное преступление раскрыли читинские полицейские. За помощью обратился водитель такси, который, взяв пассажирку, по дороге заехал в магазин. Выйдя, он не обнаружил своей машины у входа. Впрочем, как уточнили в УМВД по Забайкальскому краю, пропажа нашлась быстро - возле дома той самой пассажирки.

Как пояснила женщина, ей надоело ждать водителя и она решила доехать сама. Машину она оставила около подъезда.

Однако такая попытка проучить нерадивого таксиста, обойдется женщине дорого. На нее завели уголовное дело по стать 116 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). На время следствия ее оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.