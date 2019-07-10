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10.07.2019 19:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вода ушла, пришел огонь

Иркутской области теперь угрожают пожары. В семи районах введен режим ЧС
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
В то время как число погибших в результате мощнейшего наводнения в Иркутской области достигло 25 человек, этому региону угрожает другая напасть. Теперь в область пришли лесные пожары. В семи районах объявлен режим ЧС.

10 июля в МЧС России подтвердили обнаружение еще одного погибшего во время паводка в Иркутской области. Восемь человек продолжают числиться пропавшими без вести. Усиленная группировка спасателей продолжает заниматься их поисками и разборами завалов по берегам рек.

При этом не исключено, что скоро придется помогать еще и сотрудникам Рослесхоза ликвидировать последствия масштабных лесных пожаров. Огонь пришел в область после установления здесь жаркой погоды с температурой плюс тридцать и выше.

Фото: Twitter.com/Gerardbutler
Ученые: К большинству лесных пожаров человек не имеет отношения

По последним данным, площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась до 88 тысяч гектаров. Пожарные-лесники за одни лишь прошедшие сутки ликвидировали 12 лесных пожаров на площади более 750 гектаров.

Но усилий явно не хватает. Сейчас, по сведениям пресс-службы регионального правительства, продолжают действовать 103 очага. В области к режиму ЧС по паводкам добавился теперь еще и особый противопожарный режим.

Режимы ЧС из-за лесных пожаров введены на территории семи районов - Чунского, Усть-Илимского, Жигаловского, Киренского, Нижнеилимского, Мамско-Чуйского, Казачинско-Ленского. Режим повышенной готовности действует в Катангском районе.

"Из всех зарегистрированных в области лесных пожаров лишь четыре возникли по вине местного населения, остальные - от гроз", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

Синоптики прогнозируют в лесах области высокую и чрезвычайную пожарную опасность

При этом о скорости распространения огня говорит хотя бы тот факт, что число районов, в которых был введен режим ЧС, увеличилось на два всего за одни прошедшие сутки. Ухудшение лесопожарной обстановки произошло буквально на глазах, и к ранее объявленным зонам бедствия добавились еще режимы ЧС в Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районе. Большинство очагов, конечно, пока находятся, как говорят специалисты, в зоне космического контроля. Это означает, что 49 природных пожаров на общей площади 56 тысяч гектаров полыхают в совершенно безлюдной местности. Отследить такие возгорания можно только при помощи спутниковой группировки. Как сообщают и в МЧС, и в Авиалесоохране, тушение их не ведется из-за крайней удаленности, отсутствия угроз поселениям и объектам экономики.

Но, к сожалению, огонь угрожает не только труднодоступным местам, где нет населенных пунктов и только глухая тайга. Зафиксированы два возгорания на площади 88 гектаров на территории "Заповедного Прибайкалья" в Качугском районе, уточнили в правительстве.

Синоптики прогнозируют в лесах большинства районов Иркутской области высокую (4-го класса) и чрезвычайную пожарную опасность.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Лесные пожары Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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