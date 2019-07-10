В Красноярске участились случаи отравления беременных арбузами

Министерство здравоохранения Красноярского края сообщило о том что за последние десять дней в краевом центре несколько беременных женщин попали в больницу скорой помощи с отравлениями ранними арбузами.

Со слов сотрудников БСМП, вспышки подобных "летних" отравлений разной степени тяжести повторяются из года в год. Обычно они приурочены к появлению арбузов на прилавках.

В Минздраве уточнили, что отравление могут провоцировать нитраты, применяемые для ускоренного созревания. Особенно опасно отравление нитратами для беременных, поэтому будущим мамам врачи советуют не торопиться покупать дыни и арбуз раньше августа.