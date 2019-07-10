Жители Норильска подверглись нашествию крыс

Жители Норильска стали жаловаться на то, что в городе стали гораздо чаще попадаться крысы. Они связывают возросшую активность крысиных стай с плохо налаженной уборкой мусора.

Как сообщает РИА Новости, местные власти обязали управляющие компании проводить дератизацию два раз в месяц вместо одного, дополнительно специалисты работают по обращениям и жалобам жителей. Кроме того, провести дополнительную обработку против грызунов обязали и предпринимателей, чьи коммерческие помещения находятся на первых этажах.

По информации агентства, городские власти не считают нашествие крыс чем-то экстраординарным. "Увеличение числа крыс связано не только с режимом вывоза мусора. Оживление грызунов постоянно приходится на летний период, этот год не стал исключением", - цитирует агентство местных чиновников.