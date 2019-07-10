В Новосибирской области создадут кластер медицинской техники

Поддержку правительства Новосибирской области получит проект холдинга "Швабе" (госкорпорация "Ростех") по созданию первого российского ультразвукового комплекса для неинвазивной терапии (HIFU) новообразований. Проект реализуется на базе НПЗ с участием СПбПУ, который выступает головным разработчиком устройства. Научные исследования и подготовка прототипа комплекса осуществляются лабораторией ультразвуковых технологий СПбПУ. Совместная работа НПЗ и СПбПУ над этим проектом началась в 2018 году, к концу этого года планируется выпустить опытный образец.
"Новосибирская область - первый регион в России, где организовано производство отечественной HIFU-техники. Поддержка правительства области позволит ускорить внедрение новой техники в медучреждениях и в перспективе заметно улучшить эффективность лечения новообразований", - заявил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.
Андрей Травников, в свою очередь, отметил, что проект касается развития Новосибирского приборостроительного завода, входящего в холдинг "Швабе".
"Мы скрепляем этим документом уже сделанные нами наработки. Дела идут вперед семимильными шагами - в том числе в освоении гражданской продукции предприятиями, входящими в группу "Швабе". Также в этом соглашении - связка трех крупных научных, промышленных и важных государственных центров - Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска", - подчеркнул губернатор.