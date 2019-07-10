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10.07.2019 09:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области создадут кластер медицинской техники

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
В Новосибирской области будет создан кластер разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники. Соответствующее соглашение на проходящей в Екатеринбурге международной выставке "Иннопром-2019" подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор АО "Новосибирский приборостроительный завод" (АО "НПЗ", входит в холдинг "Швабе") Василий Рассохин и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирский губернатор привлек "Ростех" к проекту "Академгородок 2.0"

Поддержку правительства Новосибирской области получит проект холдинга "Швабе" (госкорпорация "Ростех") по созданию первого российского ультразвукового комплекса для неинвазивной терапии (HIFU) новообразований. Проект реализуется на базе НПЗ с участием СПбПУ, который выступает головным разработчиком устройства. Научные исследования и подготовка прототипа комплекса осуществляются лабораторией ультразвуковых технологий СПбПУ. Совместная работа НПЗ и СПбПУ над этим проектом началась в 2018 году, к концу этого года планируется выпустить опытный образец.

"Новосибирская область - первый регион в России, где организовано производство отечественной HIFU-техники. Поддержка правительства области позволит ускорить внедрение новой техники в медучреждениях и в перспективе заметно улучшить эффективность лечения новообразований", - заявил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

Андрей Травников, в свою очередь, отметил, что проект касается развития Новосибирского приборостроительного завода, входящего в холдинг "Швабе".

"Мы скрепляем этим документом уже сделанные нами наработки. Дела идут вперед семимильными шагами - в том числе в освоении гражданской продукции предприятиями, входящими в группу "Швабе". Также в этом соглашении - связка трех крупных научных, промышленных и важных государственных центров - Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска", - подчеркнул губернатор.

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