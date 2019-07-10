Можно ли избавиться от мусорных гор?

Необычный показ моделей - с авоськами в руках - прошел на мусороперерабатывающем заводе рядом с минским полигоном "Тростенецкий". Таким образом организаторы хотели обратить внимание на проблему бытовых отходов и их переработки. Спросим у наших российских читателей: какие, на ваш взгляд, методы борьбы с мусорными свалками были бы эффективными?

Фатима Османова, домохозяйка, Махачкала:

- В Дагестане проблема утилизации мусора - одна из самых актуальных. Мусороперерабатывающих заводов нет, в сельской местности тонны отходов просто сбрасываются в ущелья, нанося ущерб экологии. Да и в Махачкале на центральных улицах кучи мусора - давно уже не редкость. Проблему можно решать только крупными штрафами и публикацией на городских баннерах имен и фотографий нарушителей. Неравнодушные общественники поддержали идею, в соцсетях начали публиковать фото под рубрикой "Недонес".

Валентина Симоненко, домохозяйка, Калининград:

- У нас в Калининграде уже можно сдать на переработку макулатуру, некоторые виды полиэтилена и пластика. Необходимо, конечно, согласиться на определенные неудобства - мыть бутылки, где-то хранить отсортированные отходы, пока не накопится крупная партия. Но я готова этим заниматься, чтобы меньше мусора попало на свалку. Объясняю детям, почему нельзя выкидывать пакеты и пластиковые бутылки в общее мусорное ведро. Конечно, было бы идеально, если бы в перспективе на контейнерной площадке у дома появились отдельные контейнеры для разных видов отходов. Но и сейчас многое зависит от нас самих.

Наталья Анатольевна, офисный работник, Кемерово:

- Свалки, как правило, появляются там, где нет специально отведенных мест для сбора мусора или он из этих мест вывозится нерегулярно. Ну и, конечно, всегда найдутся представители малого бизнеса, которые за такие же малые деньги доставляют собранные бытовые отходы до ближайших кустов. Как со всем этим бороться? С одной стороны, обеспечить достаточное количество контейнеров и урн на улицах. А с другой - значительно увеличить штрафы для нарушителей.

Вера Керпель, основатель агентства экологических событий Green event, Казань:

- Этот флешмоб с авоськами - отличный способ привлечь внимание к проблеме. Но авоськи не единственный атрибут Советского Союза, были еще стеклянные бутылки, которые мы мыли, сдавали и получали за это денежку. Если мы сейчас вернемся к этой системе, то тара будет многоразовая. И эти горы на полигонах сильно уменьшатся. Весь мусор больше чем наполовину состоит из одноразового пластика.

Борьба со свалками нужна на государственном уровне. Лично я отдаю на переработку почти все. Но для этого отправляюсь на специально организованное волонтерами место, которое работает один раз в месяц. Больше возможностей в городе-миллионнике фактически нет.