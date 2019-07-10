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10.07.2019 19:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лепили дипломы

Прокуратура Ингушетии закрыла 30 сайтов, предлагавших липовые документы об образовании
Текст: Алена Ларина (Магас)
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Роскомнадзор по Ингушетии заблокировал по требованию прокуратуры Назрани тридцать сайтов, продававших поддельные дипломы и школьные аттестаты об образовании. На этих интернет-ресурсах можно было заказать и получить за деньги документ об окончании практически любого российского вуза, колледжа или школы, причем на бланке государственного образца.

Мошенники предлагали в интернете приобрести "корочку" о высшем образовании, среднем специальном и даже аттестат об общем среднем образовании, которые также пользуются спросом. Цена услуги колебалась от 15 до 50 тысяч рублей и выше в зависимости от престижности учебного заведения.

Цена услуги колебалась от 15 до 50 тысяч рублей и выше в зависимости от престижности учебного заведения

Интересно, что в рамках расследования громкого уголовного дела о превышении служебных полномочий в республиканском Центре противодействия коррупции всплыл факт о поддельном документе об образовании... у бывшего руководителя центра. В 2004 году он представил подложную академическую справку о пятилетнем обучении на заочном отделении столичного открытого социального университета. На самом деле полицейский там не учился. Зато с помощью "липы" был зачислен на шестой курс юридического факультета и впоследствии получил диплом юриста.

- Всего в этом году нам удалось через суд закрыть 45 подобных сайтов, но это не значит, что их не стало. Постоянно появляются новые. Спрос рождает предложение (а он на поддельные дипломы об образовании громадный), и заказать их может любой желающий, потому что многие работодатели не проверяют документы об образовании при приеме сотрудников на работу, - рассказала помощник прокурора Назрановского района Залина Котиева.

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