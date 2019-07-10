19 июля по трем новым станциям петербургского метро пройдет тестовый поезд

19 июля по трем новым станциям Фрунзенского радиуса петербургской подземки пройдет первый поезд, он протестирует готовность тоннелей и другой инфраструктуры станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Полноценное движение на участке должно быть открыто 1 сентября. Об этом стало известно в ходе совещания в Смольном, посвященном транспортной инфраструктуре Петербурга.

Как отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, город пошел навстречу "Метрострою" и создал все условия, чтобы станции были сданы в срок. По оценкам действующего градоначальника, открытия продолжения "фиолетовой ветки" ждут порядка миллиона петербуржцев.

В Купчино и Шушарах активно ведется жилищное строительство, и улично-дорожная сеть спроектирована с учетом того, что здесь будет метро, поэтому без новых объектов транспортной инфраструктуры эти микрорайоны не могут динамично развиваться.

Сдать станции планировалось еще весной прошлого года, но "Метрострой" не смог выполнить свои обязательства. Сроки были сдвинуты вначале на конец прошлого года, затем - на 1 сентября.

Власти Петербурга пошли навстречу метростроевцам, на объекты было направлено дополнительное финансирование. Сейчас стоимость всех трех станций оценивается более чем в 33 миллиарда рублей.

Сейчас "Метрострой" перешел на круглосуточную работу, на станциях ведется монтаж кабелей, на прилегающих участках устанавливают объекты благоустройства. По оценкам генерального директора "Метростроя" Николая Александрова, все работы ведутся в плановом режиме. Также Александров отметил, что компания плотно взаимодействовала с городом и никаких вопросов к властям Петербурга по формату сотрудничества у него нет.