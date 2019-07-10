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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Без отрыва от огорода

Для петербургских дачников организовали медосмотры
Текст: Ольга Шен (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 148(7906)
Власти Петербурга организовали профилактические медицинские осмотры для горожан, которые проводят лето на даче. Посетить медиков могут даже те, кто приезжает проведать детей и родителей: обследование проводится в том числе по выходным дням. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Проблема оказания медицинской помощи тем, кто уезжает из города хоть и не очень далеко, но зато на несколько месяцев, стоит довольно остро. Чаще всего лето на даче проводят пожилые люди, у которых уже есть целый букет возрастных болезней, и дети. И малышня то с велосипеда упадет, то занозу загонит. Теперь с этими проблемами помогут справиться профессиональные медработники.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Беглов потребовал увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог

Поручение организовать работу выездных диагностических бригад, а также привести в порядок существующие медпункты в садоводствах врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал в середине весны.

- Мы обязаны обеспечить горожан качественным медицинским обслуживанием и за пределами города, - подчеркнул он.

Сегодня на территории самых крупных дачных массивов работают 34 модульных амбулаторных учреждения, оказывающих первичную медицинскую помощь. До конца лета планируется открыть еще три новых медпункта в садоводствах и один реконструировать. В них можно получить консультацию врача, измерить давление и уровень сахара в крови, сделать ЭКГ, получить необходимые рекомендации. А вот профилактические осмотры в этом году начали проводить впервые.

"Мы обязаны обеспечить горожан качественным медицинским обслуживанием и за пределами города"

Проверить работу таких бригад Александр Беглов решил лично, выбрав для инспекции СНТ "Красногорское" в Ломоносовском районе. Итоги поездки он подвел на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

- Будем развивать во всех крупных дачных товариществах медпункты - чтобы люди могли диспансеризацию пройти, на прием к педиатру попасть. Если что-то, не дай бог, случилось, то и неотложную помощь получить, - написал он.

Врио губернатора также сообщил о решении выделять садоводствам субсидии на конкурсной основе. Деньги можно будет направить на ремонт дорог, детских площадок, других объектов. Только в 2019 году на поддержку инженерной и дорожной инфраструктуры в садоводствах будет выделено почти 162 миллиона рублей.

Тем временем

В ходе объезда жители садоводства пожаловались Александру Беглову на проблемы с питьевой водой, электричеством и подъездными дорогами. Врио губернатора пообещал подумать над их решением.

- Мы заканчиваем инвентаризацию всех садоводств города, чтобы выработать единое решение по актуальным проблемам, - отметил он.

По словам Александра Беглова, власти города сейчас изучают возможность снабжения садоводств питьевой водой, что требует их подключения к сетям водоснабжающих организаций. Вопрос реконструкции дорог на прилегающих территориях будет поднят на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Что касается электросетей, то необходимо решить проблему передачи электрических сетей садоводств на баланс "Ленэнерго". Как уточнили в Смольном, основной проблемой при передаче сетей является требование энергоснабжающей организации привести сети в нормативное состояние, поскольку многие из них уже изношены. Однако в Москве нашли способ передать сети без предварительной реконструкции, сейчас опыт изучают специалисты Петербурга.

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