С 1 июля водители и кондукторы в общественном транспорте имеют право не выдавать пассажиру бумажный билет. Его заменит кассовый чек - как и в случае любой другой покупки. Правда, еще год за отсутствие контрольно-кассовой техники штрафовать перевозчиков не будут. Зато к ним могут прийти с претензией представители налоговых органов.

Использование контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах с населением регламентирует Федеральный закон N 54-ФЗ. До 1 июля нынешнего года он позволял обходиться без лишнего оборудования при продаже билетов или талонов на проезд непосредственно в салоне транспортного средства. Теперь, передавая кондуктору монетки за проезд, пассажир вправе требовать кассовый чек.

- Не могу сказать, что мне это нравится, - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" Игорь Ветров, который на работу добирается на троллейбусе. - Все мы видели, что стало твориться в метро, когда автоматы по пополнению проездных билетов стали выдавать чеки. В часы пик пол просто устелен брошенными бумажками. С другой стороны, это, конечно проблема не закона, а прежде всего внутренней культуры человека.

В ГКУ "Организатор перевозок" полагают, что наземному транспорту повторения ситуации удастся избежать. Во-первых, пассажиропоток в каждом отдельном трамвае или автобусе существенно меньше, чем на станциях метро. А во-вторых, в Петербурге растет число электронных проездных билетов, а при валидации (то есть прикладывании такого билета к валидатору для бесконтактного списания суммы проезда) чек выдавать не надо.

- Сейчас на социальных маршрутах за наличную оплату перевозится всего лишь 14 процентов пассажиров, и эта доля постоянно снижается, - рассказал заместитель директора по планированию и развитию пассажирских перевозок ГКУ "ОП" Дмитрий Процкий. - Все остальные пользуются карточками - неважно какими, хоть банковскими. До введения большого разрыва между разовым проездом за наличный расчет и по электронному билету (в Петербурге это соответственно 40 рублей и 31 рубль) доля наличных платежей составляла 25 процентов. Поэтому говорить о том, что это приведет к коллапсу, не приходится.

На социальных маршрутах за наличную оплату перевозится лишь 14 процентов пассажиров

С экономической точки зрения новая система сделает более прозрачной работу коммерческих маршрутов, где традиционно доля наличных платежей высока, а рулон билетиков просто висит над головой водителя: хочешь - бери. Это делало систему платежей в маршрутках непрозрачной, позволяло водителям утаивать часть выручки. Теперь же новая система лишает их возможных лазеек. А для того чтобы переход на нее был менее болезненным, переходный период составит ровно год. До 1 июля 2020 года перевозчиков не будут штрафовать за отсутствие ККТ в салоне. Хотя некоторые из них не стали откладывать внедрение новой техники: например, на пригородном маршруте 511, который соединяет станцию метро "Улица Дыбенко" и поселок имени Морозова во Всеволожском районе Ленинградской области, водители уже используют валидатор с возможностью выдачи кассовых чеков. Правда, не выдают их пассажирам, а аккуратно складывают рядом с собой. Однако все на виду: хочешь - бери.

Эксперты в сфере транспорта отмечают, что долю наличных платежей можно еще сократить, если сделать более разнообразным тарифное меню. Например, сейчас в Северной столице введен в действие пятисуточный проездной билет. Он стоит 510 рублей и позволяет в течение этого периода совершать неограниченное количество поездок на наземном транспорте и в метро, то есть может быть удобен как работающим петербуржцам, которые ежедневно совершают множество пересадок, так и туристам. Кстати, последним не помешало бы знать, что такой билет можно оформить на любое количество дней - от одного до семи.

И все-таки горожане будут скучать по "счастливым билетикам" - таким, где суммы первых трех цифр и последующих трех совпадают. Вскоре их можно будет увидеть только у коллекционеров, на специальных выставках. Однако в ближайшее время возможность получить и съесть бумажный прямоугольник еще представится: перевозчики пока используют билеты, которые получили от города на реализацию ранее.

Кстати

Как сообщили в Смольном, госпрограмма "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" по итогам первого полугодия 2019 года исполнена на 38 процентов. В частности, после ремонта открылась станция метро "Академическая", на Васильевском острове по маршруту N 128 запущены десять электробусов, обновление парка транспортных средств позволило снизить средний возраст линейных автобусов до шести лет. Но первоочередная задача для власти - обеспечить транспортное обслуживание новостроек.

- Мы должны ликвидировать существующий дисбаланс между жилой застройкой и развитием городской инфраструктуры, - подчеркнул врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. В соответствии с его поручением при строительстве новых жилых кварталов будет в обязательном порядке учитываться планирование социальной и транспортной инфраструктуры, строительство которой должно вестись параллельно с жилой застройкой.