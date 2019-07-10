Новости

Рапота ответил на вопросы об отмене роуминга и взаимном признании виз 10:00
Министр спорта Беларуси оценил идею объединенного футбольного чемпионата 09:58
Истребители Су-57 разместят на новом авианосце 09:54
В Хабаровском крае медведь залез в дом к мужчине с ребенком 09:36
Какое наследие оставит "Иннопром" 09:29
Самосвалы БелАЗ пополнили парк горной техники в Забайкальском крае 09:08
Поклонская рассказала о судьбе креветочной фермы на пляже в Крыму 09:04
"Почта России" выберет лучшего почтальона в стране 09:03
Видео: танк Т-80 стал художником 09:02
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой 08:57
В Москве заменят систему горячего водоснабжения в более тысячи домов 08:46
Во Франции отреставрировали могилу жены графа Муравьева-Амурского 08:27
На ВДНХ сегодня откроют новый памятник 08:06
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ 07:45
"Локомотив" не может договориться с Гилерме 07:21
В столице сегодня будет прохладно и дождливо 07:09
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому 07:06
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма 06:42
В Бурятии столкнулись два пассажирских автобуса 06:09
В Индии более 60 тысяч человек оказались в зоне наводнения 06:05
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в правительство Якутии 05:48
Лагерь в Приморье временно закрыли из-за массового отравления детей 05:45
Британская турфирма выплатит клиентке 24 тысячи евро компенсации 05:29
Амурчанка отдала два млн рублей за "прилет" московских экстрасенсов 05:20
Школьник из КНР передал в дар музею Победы книгу по танкостроению 05:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 08:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прощай, "счастливый билетик"

В общественном транспорте теперь выдают кассовые чеки
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 148(7906)
С 1 июля водители и кондукторы в общественном транспорте имеют право не выдавать пассажиру бумажный билет. Его заменит кассовый чек - как и в случае любой другой покупки. Правда, еще год за отсутствие контрольно-кассовой техники штрафовать перевозчиков не будут. Зато к ним могут прийти с претензией представители налоговых органов.

Использование контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах с населением регламентирует Федеральный закон N 54-ФЗ. До 1 июля нынешнего года он позволял обходиться без лишнего оборудования при продаже билетов или талонов на проезд непосредственно в салоне транспортного средства. Теперь, передавая кондуктору монетки за проезд, пассажир вправе требовать кассовый чек.

В Петербурге расширили перечень пассажиров социального такси

- Не могу сказать, что мне это нравится, - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" Игорь Ветров, который на работу добирается на троллейбусе. - Все мы видели, что стало твориться в метро, когда автоматы по пополнению проездных билетов стали выдавать чеки. В часы пик пол просто устелен брошенными бумажками. С другой стороны, это, конечно проблема не закона, а прежде всего внутренней культуры человека.

В ГКУ "Организатор перевозок" полагают, что наземному транспорту повторения ситуации удастся избежать. Во-первых, пассажиропоток в каждом отдельном трамвае или автобусе существенно меньше, чем на станциях метро. А во-вторых, в Петербурге растет число электронных проездных билетов, а при валидации (то есть прикладывании такого билета к валидатору для бесконтактного списания суммы проезда) чек выдавать не надо.

- Сейчас на социальных маршрутах за наличную оплату перевозится всего лишь 14 процентов пассажиров, и эта доля постоянно снижается, - рассказал заместитель директора по планированию и развитию пассажирских перевозок ГКУ "ОП" Дмитрий Процкий. - Все остальные пользуются карточками - неважно какими, хоть банковскими. До введения большого разрыва между разовым проездом за наличный расчет и по электронному билету (в Петербурге это соответственно 40 рублей и 31 рубль) доля наличных платежей составляла 25 процентов. Поэтому говорить о том, что это приведет к коллапсу, не приходится.

На социальных маршрутах за наличную оплату перевозится лишь 14 процентов пассажиров

С экономической точки зрения новая система сделает более прозрачной работу коммерческих маршрутов, где традиционно доля наличных платежей высока, а рулон билетиков просто висит над головой водителя: хочешь - бери. Это делало систему платежей в маршрутках непрозрачной, позволяло водителям утаивать часть выручки. Теперь же новая система лишает их возможных лазеек. А для того чтобы переход на нее был менее болезненным, переходный период составит ровно год. До 1 июля 2020 года перевозчиков не будут штрафовать за отсутствие ККТ в салоне. Хотя некоторые из них не стали откладывать внедрение новой техники: например, на пригородном маршруте 511, который соединяет станцию метро "Улица Дыбенко" и поселок имени Морозова во Всеволожском районе Ленинградской области, водители уже используют валидатор с возможностью выдачи кассовых чеков. Правда, не выдают их пассажирам, а аккуратно складывают рядом с собой. Однако все на виду: хочешь - бери.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Беглов потребовал увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог

Эксперты в сфере транспорта отмечают, что долю наличных платежей можно еще сократить, если сделать более разнообразным тарифное меню. Например, сейчас в Северной столице введен в действие пятисуточный проездной билет. Он стоит 510 рублей и позволяет в течение этого периода совершать неограниченное количество поездок на наземном транспорте и в метро, то есть может быть удобен как работающим петербуржцам, которые ежедневно совершают множество пересадок, так и туристам. Кстати, последним не помешало бы знать, что такой билет можно оформить на любое количество дней - от одного до семи.

И все-таки горожане будут скучать по "счастливым билетикам" - таким, где суммы первых трех цифр и последующих трех совпадают. Вскоре их можно будет увидеть только у коллекционеров, на специальных выставках. Однако в ближайшее время возможность получить и съесть бумажный прямоугольник еще представится: перевозчики пока используют билеты, которые получили от города на реализацию ранее.

Кстати

Как сообщили в Смольном, госпрограмма "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" по итогам первого полугодия 2019 года исполнена на 38 процентов. В частности, после ремонта открылась станция метро "Академическая", на Васильевском острове по маршруту N 128 запущены десять электробусов, обновление парка транспортных средств позволило снизить средний возраст линейных автобусов до шести лет. Но первоочередная задача для власти - обеспечить транспортное обслуживание новостроек.

- Мы должны ликвидировать существующий дисбаланс между жилой застройкой и развитием городской инфраструктуры, - подчеркнул врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. В соответствии с его поручением при строительстве новых жилых кварталов будет в обязательном порядке учитываться планирование социальной и транспортной инфраструктуры, строительство которой должно вестись параллельно с жилой застройкой.

Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
СМИ: США и Китай вновь начали торговые переговоры
За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне