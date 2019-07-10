Как жители Черняховска превратили готические руины в центр творчества

В тевтонском замке в небольшом городе Черняховске обосновались танцевальная студия для людей с инвалидностью и молодежный театр. Их выступления на фоне древних готических стен наводят на мысли о сказках. Волшебной кажется и история замка. Простояв десятилетия в руинах, он превратился в популярный туристический, культурный и образовательный объект благодаря местным энтузиастам.

Место действия

Инстербург - один из девятнадцати замков Тевтонского ордена, сохранившихся в Калининградской области. Он был основан в 1336 году. Во время Второй мировой войны и в послевоенные годы сильно пострадал от пожаров. Стены форбурга, то есть передового укрепления, частично разобрали на кирпичи. А сохранившиеся постройки в 1950-е годы передали ремонтно-строительному управлению.

Некоторых жителей Черняховска всегда манила романтика замка. В 1997 году, заручившись согласием местных депутатов, энтузиасты решили организовать там музей. Они очистили от мусора помещения и территорию Инстербурга, начали изучать его историю, собирать музейные экспонаты.

Осенью 1997 года в замке прошла первая международная краеведческая конференция, в 1998-м - первый молодежный краеведческий рейд. Ремонтно-строительное управление тем временем переехало. А список замковых мероприятий год от года только пополняется новыми фестивалями, художественными выставками, театрализованными представлениями, мастер-классами.

В 1999 году энтузиасты создали некоммерческую организацию Фонд "Дом-Замок". Члены совета фонда Влада Смирнова и Татьяна Иванова тогда оканчивали Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Их дипломы были посвящены социокультурной досуговой работе с памятниками истории и культуры на примере замка Инстербург.

- Информации и ценных указаний, как восстанавливать замки, как с ними работать, не было нигде. Поэтому мы с другими сотрудниками фонда сами разрабатывали научные подходы, сами написали концепцию развития Инстербурга, - рассказывает Влада Смирнова. Сейчас она трудится "замковой феей" после своей основной работы - руководителем управления культуры администрации Черняховска. - То, что у нас в результате получилось, исследователи даже удостоили отдельного термина - "место действия". Это не закрытый клуб по интересам, это пространство, куда может прийти любой желающий, найти единомышленников, реализовать свой проект. Мы поддерживаем все начинания - главное, чтобы они не противоречили Уголовному кодексу и концепции развития замка.

Влюбленные в Шекспира

Благодаря такому подходу в Инстербурге каждый год реализуется от двадцати до пятидесяти творческих проектов. Появились и постоянные "замковые жители". Среди них - мастерские прикладных ремесел, анимационная студия "Мульт-фонарь", историческая лаборатория, художественная мастерская. А также шекспировский театр "Белая роза".

- Идея создать театр в стенах замка манила нас давно, - продолжает Влада Смирнова. - Но раньше здесь не было отапливаемых помещений. А собрать группу на лето, чтобы распустить ее зимой, было бы неправильно. В 2010 году в замке появилась чудесная печь "Булерьян". Убедившись, что печка исправно работает и как минимум одно теплое помещение у нас есть, мы решились на театр. Это было после холодной зимы, многие ее вечера мы провели в нашем небольшом замковом кинозале за просмотром "Влюбленного Шекспира" - засмотрели этот фильм чуть ли не до дыр. Поэтому ни у кого не было сомнений, что театр должен быть именно шекспировским.

В качестве первой постановки напрашивалась трагедия "Ромео и Джульетта". Но актеры (тогда в труппу пришли в основном четырнадцатилетние) не могли читать романтические монологи и диалоги серьезно. Выбор пал на "Сон в летнюю ночь". На следующий год с "Ромео и Джульеттой" тоже не сложилось - поставили "Много шума из ничего".

- На третий год они подросли, им было по шестнадцать, - вспоминает Влада Смирнова. - Они вдруг начали читать тексты как-то по-другому, вдохновенно. Я поняла: момент настал. Во время первого показа "Ромео и Джульетты" в замковом зале мы так волновались, что забыли про освещение. Но все оказалось к лучшему: спектакль начался при дневном свете, а заключительные монологи ребята произносили при дрожащем свете свечей. Это было очень трогательно.

Нашел свое место

Помимо Шекспира, труппа ставит Гофмана. Его творчество театру тоже близко: в замке когда-то работал отец Гофмана, да и сам Эрнст Теодор Амадей, согласно местным легендам, бывал здесь неоднократно.

Последние несколько лет в Инстербурге подводят итоги международного литературного фестиваля-конкурса "Русский Гофман" - к этому событию "Белая роза" каждый год готовит новую гофмановскую постановку. При мне репетировали "Повелителя блох", роман ребята выбрали сами.

Возрастного ценза у "Белой розы" нет, в представлениях участвуют и трехлетние малыши, и взрослые. Но костяк труппы - это подростки. Всех их объединяет, помимо любви к театру, любовь к замку, восхищение его романтикой.

- Впервые я оказался в замке два с половиной года назад, - рассказывает шестнадцатилетний студент Черняховского педагогического колледжа Руслан Аршидинов. - Я даже дату хорошо помню - 20 ноября 2016 года. Это произошло довольно спонтанно. Я всегда хотел читать монолог Гамлета, но во всех секциях и кружках мне говорили: не наш формат. А тут мой учитель музыки в одном из разговоров случайно упомянул, что в замке работает шекспировский театр... Но главное это даже не Гамлет. У меня есть ощущение, что я нашел свое место.

"Светляки" танцуют

В 2013 году спектакль "Белой розы", богатый танцевальными сценами, так вдохновил группу молодых людей с особенностями умственного развития, что они тоже захотели танцевать.

- Наши ребята посещали мастерскую чеканки и резьбы по дереву Якова Теодоровича Герцена, которая располагалась в замке, - рассказывает специалист комплексного центра соцобслуживания населения Черняховска Инга Карагадян. - Потом они стали приходить на другие замковые мероприятия. Как-то после театрального представления ребята подошли к Владе Смирновой и сказали: "Нам так нравится, как танцует театр, потанцуйте с нами тоже". Пробное занятие назначили на среду. И вот уже шесть лет они танцуют каждую среду.

За это время члены группы выучили шесть танцев и стали полноправными "замковыми жителями". Старожилы заметили, что в замке с приходом ребят, которые почти всегда улыбаются, стало светлее. Так группа получила название "Светляки".

Сейчас "Светляки" не только танцуют, но и рисуют. Необычные образы, выходящие из-под их пера, ложатся в основу мультфильмов, которые создает замковая анимационная студия "Мульт-фонарь" под руководством мультипликатора Владислава Олейника.

- Благодаря танцам и рисованию у ребят увеличился словарный запас, улучшилась память, - заключает Инга Карагадян. - А у кого-то даже проявились организаторские способности.

Юридическая сторона вопроса

В 2003 году некоммерческая организация «Фонд «Дом-Замок» официально стала пользователем памятника «замок Инстербург». Работу НКО поддерживают тысячи людей по всему миру. Они помогают творческими, интеллектуальными, административными и материальными ресурсами. Кто-то оставляет благотворительные взносы за экскурсии, за праздники, кто-то на безвозмездной основе организует мероприятия. Все эти ручейки направляются на поддержание жизнедеятельности замка.

Вот только заниматься консервацией и реставрацией здания НКО не имеет права. Инстербург является объектом культурного наследия федерального значения, и проводить какие-то профессиональные работы здесь может только организация, имеющая специальную лицензию. В 2006 году черняховский замок удалось включить в ФЦП «Культура России», в 2008-2009 начались противоаварийные работы. Однако в 2010-м Инстербург передали Русской Православной церкви. Он перестал принадлежать государству – соответственно, деньги ФЦП на него расходовать было уже нельзя.

Сейчас «Фонд «Дом-Замок» продолжает работать в замке, а его работу курирует Черняховская и Славская епархия.

Прямая р ечь

Евгений Маслов, руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области:

- Хочется сказать большое спасибо энтузиастам, которые смогли навести порядок в замке Инстербург. Благодаря им объект сейчас живет насыщенной культурной жизнью, является центром притяжения туристов. Если говорить о технической стороне вопроса, я бы отнес Инстербург к средней группе риска. Он находится в аварийном состоянии, как и остальные восемнадцать калининградских замков. Но там постоянно присутствуют люди, которые следят за порядком, и это снижает градус беспокойства. На серьезные консервационные работы в замке требуются десятки миллионов рублей, на реставрационные - сотни миллионов. Регион эти средства выделить не может. Будем надеяться, что общественникам в перспективе удастся привлечь федеральное финансирование.