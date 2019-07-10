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10.07.2019 19:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Авианосцы выходят на подиум

Девятый Международный военно-морской салон начал работу в Санкт-Петербурге
Текст: Мария Голубкова, Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
В работе салона принимают участие 49 официальных делегаций из 35 стран и 353 компании-участницы, из которых 28 - иностранных. Программа салона состоит из двух частей - экспозиционной и конгрессно-деловой. Директор департамента судостроительной промышленности минпромторга Борис Кабаков заявил, что в рамках деловой программы состоится более 20 мероприятий, в том числе четыре научные конференции.
Главком ВМФ Николай Евменов с вниманием отнесся к показанному на салоне «Ламантину». Фото: Петр Ковалев/ ТАСС Главком ВМФ Николай Евменов с вниманием отнесся к показанному на салоне «Ламантину». Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Главком ВМФ Николай Евменов с вниманием отнесся к показанному на салоне «Ламантину». Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

В акватории Финского залива пришвартованы 17 кораблей, катеров и судов ВМФ и Пограничной службы ФСБ России. Привлекают внимание первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", а также новейшие малые ракетные корабли "Серпухов" и "Мытищи", уже зарекомендовавшие себя во время операции в Сирии.

- Уже спланировано строительство 18 таких кораблей для Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов ВМС России, - рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.

Фото: Morozov Leonid/wikimedia.org
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Практически завершено создание концепт-проектов будущих авианосцев. Невское проектно-конструкторское бюро показывает модель перспективного авианосца проекта 11430Э "Ламантин". По словам его разработчиков, он обеспечит базирование и боевое применение достаточно мощной авиагруппы - 60 летательных аппаратов, включающей самолеты, вертолеты и различные беспилотники. "Ламантин" будет иметь водоизмещение около 90 тысяч тонн, длину - 350 метров, скорость его полного хода около 30 узлов, автономность - 120 суток. Энергетическая установка - ядерная.

Таким образом, в России уже есть три проекта будущих авианосцев - атомные "Шторм" и "Ламантин", неатомный легкий "Шторм-КМ". Командованию ВМФ есть из чего выбирать.

В прежние годы к причальной стенке военно-морского салона в Санкт-Петербурге пришвартовывались боевые корабли и подводные лодки многих стран Западной Европы. Сейчас участие иностранных государств ограничивается стендовыми показами.

Но гости из-за рубежа посещают салон все равно весьма активно. Поэтому участие в салоне "Рособоронэкспорта" вполне оправданно.

В этот раз при его содействии впервые показано несколько образцов техники, предназначенной на экспорт.

Это модель экспортного варианта большого десантного корабля доработанного проекта 11711 "Кайман". Он стал более вместительным. Кстати, БДК проекта 11711 строятся и для отечественного ВМФ.

В России уже есть три проекта будущих авианосцев - атомные "Шторм" и "Ламантин", неатомный легкий "Шторм-КМ", есть из чего выбирать

На демонстрационной площадке впервые показывается мобильный береговой противокорабельный ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Он базируется на четырехосном шасси автомобиля "КамАЗ-6560". Смотрится весьма эффектно.

Более скромно выглядит экспортный вариант носимой малогабаритной станции радиотехнической разведки, которую также показывает впервые. Но эта станция сразу привлекла внимание зарубежных специалистов. Она способна обнаруживать и пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 км. Прибор весит всего 6 кг, устойчив к физическим воздействиям.

По словам разработчиков, использование носимой станции радиотехнической разведки значительно повышает выживаемость боевых подразделений, особенно при проведении специальных операций.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Как сказал руководитель "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, "портфель заказов в части продукции для ВМС превышает 5 млрд долларов".

Директор департамента судостроительной промышленности Минпромторга РФ Борис Кабаков в свою очередь добавил, что в рамках конгрессно-делового раздела МВМС состоится более 20 мероприятий, в том числе четыре научные конференции. Однако основным итогом мероприятия должны стать заключенные контракты.

По словам заместителя генерального директора ОАО "Рособоронэкспорт" Игоря Севастьянова, разглашать информацию о том, какие конкретно страны на МВМС проявляют интерес к образцам российского вооружения и о каких суммах может идти речь, не планируется. Но традиционно партнеры России в этой сфере - Вьетнам, Индия, страны Ближнего Востока, с которыми наша страна сотрудничает уже давно,

Не стоит сомневаться, что IX Международный военно-морской салон станет не только демонстрацией мощи нашего ВМФ и возможностей отечественной кораблестроительной индустрии, но и даст новый импульс развитию военно-технического сотрудничества с зарубежными странами в области морской техники и технологий.

Между прочим, следующий, 10-й международный морской салон может состояться уже не в Сакт-Петербурге, а в Кронштадте. ОБ этом журналистам сообщил гендиректор ООО "Морской салон" Михаил Золотарев

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