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10.07.2019,  
18:35
Текст:  Антон Валагин

Николай Дроздов рассказал об имени нового авианосца РФ

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов оценил названием перспективного российского авианосца "Ламантин".

- Нельзя недооценивать дружелюбный вид этого животного, - заметил ученый в беседе с РИА Новости.

Фото: Artem Tkachenko/ Wikimedia.org
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Напомним, проект тяжелого атомного авианосца для ВМФ России представлен на открывшемся в Санкт-Петербурге международном военно-морском салоне. Корабль водоизмещением 90 тысяч тонн превосходит по боевым характеристикам американские корабли типа Nimitz. Российский авианосец сможет нести до 60 единиц авиатехники , передвигаясь со скоростью 30 узлов. Помимо истребителей и вертолетов в состав авиакрыла войдут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и беспилотники. Разработали "Ламантин" в Невском проектно-конструкторском бюро.

Корабль оснастят двумя электромагнитными катапультами для запуска самолетов и аэрофинишером для их приема. Экипаж авианосца составит 2800 человек, срок службы - более 50 лет.

Ламантины - род крупных водных млекопитающих из отряда сирен, обитающий в теплых водах африканского побережья и Карибского моря, в реках Амазонка и Ориноко. Ламантины травоядны, но их размеры - до трех метров в длину, - и вес до полутора тонн надежно защищают животных от нападений хищников.

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