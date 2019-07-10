Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.07.2019,  
13:25
Текст:  Алексей Иванов

Новый авианосец проекта "Ламантин" представили в Петербурге

Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz. Макет представлен на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Истребители Су-57 могут разместить на новом авианосце

Разработчиком проекта 11430Э "Ламантин" является Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ). На стенде предприятия представлены основные тактико-технические характеристики авианосца будущего. Корабль получит атомную энергетическую установку, его оснастят трамплином, двумя электромагнитными катапультами, четырьмя аэрофинишерами.

Водоизмещение "Ламантина" составит 80-90 тысяч тонн. Длина судна - 350 метров, автономность - около 120 суток, скорость полного хода - 30 узлов. Экипаж авианосца - 2800 человек, в состав авиагруппы будут входить 800 человек. В общей сложности на корабле можно будет разместить до 60 летательных аппаратов различного типа: тяжелые и легкие истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, до 10 беспилотников. Срок службы авианосца - свыше 50 лет, сообщает ТАСС.

Действовать он сможет как на океанских и морских просторах, так и в прибрежной зоне. Варианты применения самые разнообразные - от обеспечения боевой устойчивости корабельных группировок ВМС и нанесения ударов по воздушным, наземным и морским (в том числе подводным) целям до прикрытия морского десанта от ударов с воздуха.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Плавучая катастрофа: в США назвали проблемы авианосцев типа Ford

Отметим, что сейчас в России разрабатываются проекты сразу нескольких перспективных авианосцев. Например, еще в 2013 году был представлен многоцелевой авианосец "Шторм", который по задумке конструкторов будет способен принять на борт до 90 самолетов и вертолетов. Главная его изюминка - ледовый класс, что позволит кораблю заходить в Арктику. "Крыловский государственный научный центр" представил на форуме "Армия-2019" легкий авианосец водоизмещением 44 тысячи тонн (до 46 летательных аппаратов).

Как уже писала "РГ", Министерство обороны России сейчас работает над тактико-техническим заданием на перспективный авианосец для ВМФ, какой из проектов в итоге станет приоритетным, пока говорить рано.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Eddie Maloney/ Wikimedia.org
Истребители США оснастят датчиками для обнаружения НЛО 11:21
Новейшая версия БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" впервые попала на видео 09.07.2019
Войны будущего: как "Панцирь-СМ" борется с роботами 09.07.2019
ВМФ России
Корабли проекта "Буян-М" оснастят отечественными двигателями 08.07.2019
Видео: Корабли ЧФ контролируют учения НАТО в Черном море 05.07.2019
выставки
На форуме "Армия-2019" на Урале показали "фотоаппарат на колесах" 30.06.2019
На "Армии-2019" показали ракету с новой боевой частью 28.06.2019