Новый авианосец проекта "Ламантин" представили в Петербурге

В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz. Макет представлен на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Разработчиком проекта 11430Э "Ламантин" является Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ). На стенде предприятия представлены основные тактико-технические характеристики авианосца будущего. Корабль получит атомную энергетическую установку, его оснастят трамплином, двумя электромагнитными катапультами, четырьмя аэрофинишерами.

Водоизмещение "Ламантина" составит 80-90 тысяч тонн. Длина судна - 350 метров, автономность - около 120 суток, скорость полного хода - 30 узлов. Экипаж авианосца - 2800 человек, в состав авиагруппы будут входить 800 человек. В общей сложности на корабле можно будет разместить до 60 летательных аппаратов различного типа: тяжелые и легкие истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, до 10 беспилотников. Срок службы авианосца - свыше 50 лет, сообщает ТАСС.

Действовать он сможет как на океанских и морских просторах, так и в прибрежной зоне. Варианты применения самые разнообразные - от обеспечения боевой устойчивости корабельных группировок ВМС и нанесения ударов по воздушным, наземным и морским (в том числе подводным) целям до прикрытия морского десанта от ударов с воздуха.

Отметим, что сейчас в России разрабатываются проекты сразу нескольких перспективных авианосцев. Например, еще в 2013 году был представлен многоцелевой авианосец "Шторм", который по задумке конструкторов будет способен принять на борт до 90 самолетов и вертолетов. Главная его изюминка - ледовый класс, что позволит кораблю заходить в Арктику. "Крыловский государственный научный центр" представил на форуме "Армия-2019" легкий авианосец водоизмещением 44 тысячи тонн (до 46 летательных аппаратов).

Как уже писала "РГ", Министерство обороны России сейчас работает над тактико-техническим заданием на перспективный авианосец для ВМФ, какой из проектов в итоге станет приоритетным, пока говорить рано.