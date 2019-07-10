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10.07.2019 08:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парадиз Петровский

Горожане выберут концепцию арт-парка
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Санкт-Петербург № 148(7906)
Союз архитекторов Северной столицы запустил сайт с голосованием на лучшее название арт-парка, который расположится на Петроградской стороне у проспекта Добролюбова. Ранее там планировалось построить судебный квартал, но врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил создать на территории современное общественное пространство. Горожане восприняли идею с энтузиазмом, теперь им самим предстоит решать, каким будет парк.

Изначально петербуржцы высказывали свои идеи на странице Александра Беглова в "ВКонтакте". Обсуждение получилось горячим. Одни выступали за то, чтобы парк был преимущественно детским. Другие парировали, что игровое оборудование не может занимать все пространство новой территории, к тому же практика показывает, что дети отлично воспринимают и исторические парки. Значительная часть горожан склонялись к тому, что концепцию должны разрабатывать профессионалы, исходя из последних мировых тенденций, а инициативы людей, не знакомых с архитектурой, при разработке столь знаковых объектов могут только навредить.

Петербургские реставраторы готовятся к обновлению фасадов

Стоит отметить, что часть параметров общественного пространства уже определена. Так, планируется, что зеленая зона парка превысит площадь шесть гектаров, под землей появится автостоянка на 1500 мест, на территории обустроят несколько творческих мастерских, а архитектурным центром нового пространства станет Дворец танца Бориса Эйфмана.

Топонимическая комиссия Петербурга предложила назвать новый объект "Тучков буян". Кстати, этот вариант наравне с 23 названиями представлен для голосования и пока лидирует. На момент публикации за него проголосовали 25 процентов респондентов.

- На самом деле с "Тучковым буяном" - это не какое-то директивное решение, это наше предложение, поскольку такое название связано с расположением будущего парка, - говорит член топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев.

Изначально здесь размещались пеньковые склады, и это место называли Пеньковым буяном, то есть пристанью. Название "Тучков" закрепилось уже после постройки рядом моста - все потому, что работами руководил инженер Алексей Тучков. Среди других вариантов названия парка - "Петроградский", "Невский сад", "Парадиз", "Пальмира", "Добролюбовский", "Петровский".

Название для нового парка выбирают из 24 вариантов, лидирует "Тучков буян"

Сроки окончания голосования пока не определены. Но уже очевидно: это не последнее обсуждение арт-парка. Архитектурные бюро, которые будут работать над проектом парка после завершения голосования, представят свои идеи на публичных слушаниях, поэтому жители города получат возможность высказаться еще раз.

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