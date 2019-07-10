Идрица - тихий поселок на юго-востоке Псковской области, почти на границе с Белоруссией. Леса, озера, аистиные гнезда - и памятники, обелиски, братские могилы... Великая Отечественная тяжело прошлась по всей Псковщине, но в этом месте земля просто напитана кровью. 12 июля Идрица будет отмечать 75-летие освобождения от фашистской оккупации. В масштабах страны это событие не прогремит, празднование пройдет на региональном уровне. А жаль. Идрица достойна более пристального внимания и ответственного подхода, уверены местные жители. Уже хотя бы потому что она родина Знамени Победы. Этот лозунг сейчас в поселке повсюду.

Забвению не подлежит

Название Идрица мало кому знакомо за пределами Псковской области. Между тем каждый год 9 Мая по всей стране реют полотнища с этим словом. Вглядитесь в то, что написано на Знамени Победы. "150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.". Это значит: 150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

Стрелковая дивизия получила это название, освободив Идрицу от фашистской оккупации в июле 1944-го, и затем продолжила идти с боями до самого Берлина. А в ночь с 30 апреля на 1 мая штурмовой флаг этого воинского соединения был водружен над Рейхстагом и вошел в историю как символ полного разгрома фашистской Германии.

Гитлеровцы пришли в Идрицу меньше чем через месяц после начала войны. И в первые же недели оккупации создали здесь фильтрационный лагерь. Через него прошли тысячи человек. Тех, кто покрепче, угоняли в Германию на работы. Детей в основном отправляли в латвийский Саласпилс, где использовали как доноров для немецких солдат (в поселке и сейчас живут люди, прошедшие этот ад). Остальных заставляли строить оборонительные сооружения, закапывать воронки, хоронить казненных. Сейчас на месте идрицкого концлагеря стоит скромный мемориал- черное распятие. Памятная табличка начинается со слов "Забвению не подлежит…".

- С детства помню поросшую кустами низину в центре поселка. Родители запрещали нам в ней играть, но мы, ребятня, все равно туда бегали и разглядывали старые металлические бочки синего цвета с надписями не по-русски. В годы оккупации там была расстрельная яма: немцы казнили узников концлагеря. Иногда - массово. Как в 1943 году, когда буквально за несколько дней расстреляли 1800 человек. Ставили в ряд и прошивали очередью из пулемета. Тела сбрасывали в яму, из числа заключенных назначали команду так называемых химиков - они должны были посыпать трупы каустической содой. Потом "химиков" расстреливали, а на их место ставили новых… Так вот, те синие бочки - из-под соды, - рассказывает житель Идрицы Владимир Спиридонов. - Несколько лет назад мы начали готовить на этом месте площадку для памятника, хотели сделать серьезный фундамент. Но уже на глубине штыка лопаты - сплошные кости. Пришлось поставить мемориал в облегченном варианте.

Идрица находилась в оккупации ровно три года - с 12 июля 1941 года по 12 июля 1944 года.

Владимир Леонидович возглавляет местный Союз ветеранов. Уже лет двадцать он изучает военные страницы здешней истории и может говорить об этом часами. О многом знает не из документов, а по свидетельствам односельчан и родственников. Например, его отчим Владимир Шитик был одним из узников идрицкого концлагеря. В оккупации он оказался двадцатилетним юношей - не успел уйти в армию. Но не бороться с фашистами не мог - сотрудничал с партизанами. За что был арестован, прошел несколько концлагерей, потерял ногу, однако выжил и, вернувшись в родной поселок, всю оставшуюся жизнь работал в школе учителем.

Похожие истории есть в каждой идрицкой семье, и каждый мальчишка гордится подвигом предков.

Драгоценные метры земли

Оккупация Идрицы длилась три года. Бои за ее освобождение - восемь месяцев.

Это место имело стратегическое значение. Во-первых, здесь находился крупный по тем временам железнодорожный узел. Во-вторых, по территории Идрицкого района пролегала немецкая оборонительная линия "Пантера", тянувшаяся от Ленинградской области до Белоруссии. Допустить здесь прорыв фронта и овладение магистралью советскими войсками для фашистов означало катастрофу: терялась бы возможность перебрасывать войска с юга на север и обратно, прекратились бы поставки техники и вооружения дивизиям, удерживавшим в блокаде Ленинград. Кроме того, это открыло бы советским войскам прямой путь на Прибалтику и загнало бы части вермахта в котел. Поэтому под Идрицей фашисты сопротивлялись с неимоверным упорством.

С декабря 1943 года до июля 1944-го на этой небольшой территории не прекращалась битва с гитлеровцами. И каждый ее день являлся примером героизма и самоотверженности советских воинов. Летчик Евгений Михайлов повторил подвиг Гастелло, направив подбитый самолет на скопление фашистских эшелонов. Девятнадцатилетний Володя закрыл вражескую амбразуру своим телом, и это позволило нашим войскам овладеть Черной горой. Танкисты Соколов и Чернышенко тринадцать суток отбивали вражескую атаку, застряв посреди болота в поврежденном танке… Каждый дом, каждый сарай становились боевой преградой. Метры земли то и дело переходили из рук в руки.

В архиве Владимира Спиридонова есть красноречивая фотография: советские солдаты идут по освобожденной Идрице. Вокруг них только голые печные трубы, дома сожжены дотла, некогда крупный райцентр превратился в пепелище.

- Идрица приковала к себе крупную группировку войск вермахта. Немцы даже вынуждены были перебросить сюда до десяти дивизий из-под Ленинграда. Тем самым блокадное кольцо вокруг Ленинграда было значительно ослаблено, задача Волховскому фронту по его прорыву существенно облегчилась, - говорит Владимир Спиридонов. - О том, насколько важна была Идрица, говорит уникальный факт: за освобождение нашего скромного поселка был назначен салют второй категории, как за достижение стратегического успеха или за освобождение крупного областного центра. Двадцать залпов из 224 орудий.

Сколько всего погибло людей при освобождении Идрицы, не знает никто. По официальным данным, в девяти братских могилах здесь похоронено одиннадцать тысяч человек, из них опознаны примерно половина. Нынешней весной в поселке работали активисты "Вахты памяти", они подняли останки еще больше 240 человек. И это капля в море: по оценкам поисковиков, в земле остаются тысячи.

Солдат без руки

Странно и обидно местным жителям, что у их героического поселка нет никакого звания. Когда-то давно обсуждалось введение титула "населенный пункт - ветеран Великой Отечественной войны". Идрица должна была получить его первой. Но не сложилось. Вместо этого в 2007 году учредили статус "город воинской славы", на который Идрица, как поселок, не могла претендовать.

Впрочем, звание - это мелочи. Гораздо важнее сейчас увековечить память павших. Большинство памятников ставились в 1950-х годах и за прошедшие десятилетия практически не ремонтировались, разве что подкрашивались. К 75-летию освобождения Идрицы они пришли в такое состояние, что праздновать на их фоне просто стыдно.

- Вот это боль, действительно боль! - переживает Владимир Леонидович. - Куда это годится, если у солдата на братской могиле вместо руки культя, автомат без ствола? Как приводить к такому монументу школьников, как говорить с ними о нашей истории и воспитывать патриотизм?..

Уход за памятниками требует серьезных вложений, а лежит он на бюджетах местных муниципалитетов, где каждая копейка на счету. Иногда удается найти деньги: чем-то поделится региональная казна, что-то дадут благотворители. Так, например, в прошлом году смогли поставить хороший памятник в Старицах. К юбилею освобождения Идрицы успели привести в порядок братские могилы в Бояриново и Чайках. Установили в центре поселка флагшток для увеличенной копии Знамени Победы. Изготовили барельеф Героя Советского Союза Анатолия Мягчилова. Но работы еще непочатый край.

По словам Владимира Спиридонова, кроме таких очевидных вещей, как ремонт монументов на братских могилах, среди задач первой важности - снять полнометражный документальный фильм про оккупацию и освобождение Идрицы. Об этом он говорил в конце прошлого года в Москве на заседании Общественной палаты РФ.

- Вы представляете, даже там, в Общественной палате, некоторые удивились, когда узнали, что Идрица существует, - говорит Владимир Леонидович. - Поэтому фильм необходим как общероссийский военно-исторический урок. Ведь живые свидетели Великой Отечественной уходят. Уже сейчас в нашем поселке осталось всего четыре ветерана, им за девяносто. Пройдет пять лет - и кто расскажет новым поколениям о войне? А Идрица - она есть! И о ней надо говорить хотя бы для того, чтобы люди помнили, чьи знамена поднимают в День Победы.

P. S.

Когда верстался номер, стало известно, что мечта Владимира Спиридонова о фильме про Идрицу, похоже, осуществится. Уже в июле здесь начнутся съемки полнометражного фильма об истории Знамени Победы. Кроме того, 12 июля состоится премьера документального фильма "Народные мстители. Возвращенный подвиг". Двадцатиминутная лента собрана из съемок фронтового оператора Семена Школьникова, которые были сделаны в 1943 году в партизанских отрядах Идрицкого района.

Кстати

Сразу после начала оккупации в районе Идрицы начали формироваться партизанские бригады. Одну из первых создал девятнадцатилетний Сергей Моисеенко, собрав в отряд вчерашних старшеклассников из своей школы. Сам юноша погиб в 1942-м, а отряд после этого стал носить его имя - Сергеевичи. На проведение акций по борьбе с партизанами немцы были вынуждены отзывать значительные силы с действующего фронта. Всего в Идрицком районе воевало около десяти партиханских бригад.

Цифра

5027 человек было угнано в Германию из Идрицы. Около двух тысяч из них погибли.