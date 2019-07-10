С чем едут белорусы на Форум регионов в Питер?

На следующей неделе в Санкт-Петербурге состоится VI Форум регионов Беларуси и России . Встреча обещает быть как никогда масштабной: из Минска и других крупных городов и областей Беларуси на форум едут около 250 представителей различных органов власти, министерств и ведомств, научных организаций и промышленных предприятий. Ожидается участие в работе форума Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты.

Последние точки над "i" перед поездкой были расставлены на итоговом заседании белорусской части оргкомитета по проведению форума.

Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина отметила существенную динамику результатов, достигнутых на подобных встречах. Так, если на первом форуме было подписано соглашений на несколько сотен млн долларов, то на пятом - на 540 миллионов! В прошлом году 84 белорусские делегации посетили различные российские регионы, а Беларусь приняла более 100 российских делегаций.

Форум в Питере будет посвящен роли межрегионального сотрудничества в развитии культурной и гуманитарной интеграции наших стран.

В рамках питерского форума пройдет заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. К слову, парламентарии намерены активно участвовать в решении проблем.

Так, на совместном заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Беларусь и Совета Федерации РФ будет рассмотрен вопрос о взаимодействии в транспортно-логистической сфере. Важные темы предстоит обсудить на встрече глав верхних палат белорусского и российского парламентов с руководителями российских регионов. Ожидается, что интересно и с большой пользой пройдет экспертная сессия "Приоритеты развития Союзного государства".

Работа форума будет проходить в шести секциях. Тематика - от молодежной политики до развития туризма. Особое внимание отводится расширению взаимодействия бизнес-кругов.

Прямая речь

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

- На форуме пройдет совместное заседание деловых советов Беларуси и России. Намерены обсудить наиболее важные аспекты торгово-экономического сотрудничества. Во-первых, это вопрос равноправного доступа субъектов к рынкам и госзакупкам двух стран. Второе - все, что касается технического регулирования и нормативно-правовых регламентов. Порой имеющиеся тут разногласия выглядят как недобросовестная конкуренция. И третье - нам не надо конкурировать друг с другом на рынках третьих стран. Тем более что в белорусской машиностроительной продукции много российских комплектующих.

ИЗ ИСТОРИИ ФОРУМОВ

I форум регионов состоялся в 2014 году в Минске и принял ряд важных решений в сфере агропромышленной интеграции. 300 участников. Подписаны договоры на сотни миллионов долларов.

II форум прошел в Сочи в следующем году и сопровождался выставкой промышленной продукции и ярмаркой товаров народного потребления. Участвовало 350 представителей с двух сторон.

III форум состоялся в Минске. Подписано 200 межрегиональных соглашений и торгово-экономических контрактов.

IV форум регионов прошел в 2017-м в российской столице. Подписано 80 соглашений о сотрудничестве и контрактов на 450 млн долларов.

V форум состоялся в прошлом году в Могилеве. Баланс торгово-экономического сотрудничества пополнился на 540 млн долларов.